الخميس 22 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فيلم «العارف» يحقق إيرادات قياسية خلال عيد الأضحى

العارف
العارف

نجح فيلم “العارف” بطولة الفنان أحمد عز في تحقيق نجاح غير مسبوق منذ بدء جائحة كورونا من خلال إيرادات الفيلم الجديد الذي نجح خلال أيام قليلة في تحقيق إيرادات غير متوقعة كان آخرها أمس الأربعاء ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

واستطاع فيلم العارف أمس الأربعاء تحقيق 4 ملايين جنيه و826 ألفًا؛ لتصل كل الأغيرادات خلال 9 أيام فقط من طرحه بدور العرض إلى 16 مليونًا و925 ألف جنيه وهي إيرادات مرتفعة للغاية فاقت كل المنافسية بقة ليتصدر الأغيرادا اليوم ويقترب من الأغيرادات الكلية لأفلام العيد التي سبقته في دور العرض بأيام كثيرة مثل البعض لا يذهب للمأذون مرتين ومش أنا لتامر حسني.

وشهدت القاعات تواجدا كبيرا للجمهور لمشاهدة فيلم العراف على مدار اليومين الماضيين حيث يتواجد الفيلم في أكثر من 95 دار للعرض وهي نسبة كبيرة للغاية.

قصة وأحداث فيلم العارف

وتتناول قصته شخصية يونس (أحمد عز) وهو ما يطلق عليه العارف حيث إنه شخص ذكي للغاية ويعلم الكثير من خبايا الإنترنت ويعلم كيف يسرق الأموال منه بطريقة لا يراها رجال الشرطة، ليقوم بسرقة بنك خاص بأحد رجال الأعمال ليدخل معهم في صراع كبير طوال الأحداث. 

ويسافر عز إلى عدد من الدول الأوروبية والتي تجعله يتعرض للكثير من الضرر من قبل رجال الشر الذين يحاولون الإيقاع به وقد تم تصوير هذه المشاهد في عدد كبير من دول العالم، منها إيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى مشاهد وسط البلد في مصر، التي صورها المخرج أحمد علاء الديب كأنها الجزائر.

"العارف" من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

أبطال فيلم العارف

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

العارف فيلم “العارف” أحمد عز الفنان أحمد عز كورونا إيرادات

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وائل لطفي

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