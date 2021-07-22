الخميس 22 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«قوى عاملة أسيوط»: التفتيش العمالي على 1449 منشأة خلال شهر يونيو

محمد سعفان وزير القوى
محمد سعفان وزير القوى العاملة

قال حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 105 محضراً للسلامة والصحة المهنية، وذلك خلال شهر يونيو الماضي.

وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 1449 منشأة، وأسفر عن تحرير 84 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث 9 شكاوي، وعقد 4 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية، وندوة في مجال عمل الطفل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي.

وكانت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، قامت خلال شهر مايو الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 125 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 69 محضراً للسلامة والصحة المهنية.

 وفي مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 1152 منشأة، وأسفر عن تحرير 114 محضراً للمنشآت المخالفة، وبحث شكوتان، وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 129 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

كما قامت مديرية القوى العاملة بأسيوط، خلال شهر أبريل الماضي، بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 158 منشأة، وأسفر التفتيش عن تحرير 65 محضرا للسلامة والصحة المهنية.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية خلال شهر أبريل، بالتفتيش على 1247 منشأة، وبحث 3 شكاوى، وعقد 3 ندوات توعية في مجال المفاوضة الجماعية ومجال عمل الطفل، بالإضافة إلى  تلقي 11  شكوى تمت تسويتها وديًا بالكامل.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية خلال أبريل، التفتيش على 158 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.

السلامة والصحة المهنية مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط التفتيش العمالي ندوات توعية المفاوضة الجماعية عمل الطفل فيروس كورونا

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وائل لطفي

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