تفاصيل قواعد قبول طلاب الشهادات المعادلات والأجنبية بالجامعات المصرية 2021

وضع المجلس الأعلى للجامعات، قواعد قبول طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية بالجامعات المصرية بالعام الجامعي الجديد 2021 - 2022.

و بدأت الجامعات في استقبال رغبات التقديم للطلاب للقبول بها، كما حدد المجلس الأعلى للجامعات الحدود الدنيا لهذه الفئة من الطلاب، و تم استحداث قواعد جديدة لضبط عمليات قبول الطلاب الحاصلين على شهادات عربية وأجنبية معادلة للثانوية العامة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين طلاب جميع الشهادات عند التوزيع فى الكليات الجامعية، والتي جاءت كالتالي.

- قواعد قبول طلاب شهادات المعادلات العربية والأجنبية بالجامعات المصرية

- ألايقل المجموع الاعتبارى للطلاب الراغبين فى الالتحاق بكليات الطب من كل شهادة عن 95%، والايقل نفس المجموع الاعتبارى عن 90% على الأقل لإبداء الرغبة للالتحاق بكليات طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والاقتصاد والعلوم السياسية، والإعلام.

- أن يكون الحد الأدنى لإبداء رغبة القبول بكليات الهندسة،والحاسبات والمعلومات 85% على الأقل.

- أن يكون قبول طلاب الشهادات العربية والأجنبية المعادلة للثانوية العامة، بأسبقية المجموع الكلي أوالاعتباري لدرجات الطالب وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة .

- تقديم المستند الذي يفيد بإقامة الطالب المصري وولي أمره طول مدة الدراسة في البلد الحاصل منها على الشهادة، ويتحدد تاريخ بدء الدراسة وانتهائها في كل بلد بخطاب موثق من المستشار الثقافي أومن السفارة المصرية في تلك البلد .

- تقديم جواز سفر مثبت به تواريخ الدخول والخروج.

- قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية

بالنسبة للشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة، يكون قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية عام 2021 والمتقدمين لتنسيق 2021بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2022/2021 وفقاً للقواعد التالية :

- تحدد عدد الأماكن المخصصة للطلاب المصريين الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة المعادلة العربية من الدول العربية للقبول في الجامعات والمعاهد الحكومية المصرية على أساس النسبة المرنة ،وهي ( نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم، كطلاب نظاميين بالجامعات الحكومية المصرية من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في نفس العام )، ويتم حسابها وفقا لما يلي :

- يتم حساب نسبة عدد المتقدمين من الشعبة العلمية لكل شهادة ثانوية عامة عربية، على حدة إلى أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظاميين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية الشعب العلمية.

- يتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة من أنواع الشهادات الثانوية العامة العربية المعادلة على حدة في كل كلية أو معهد، بضرب النسبة المخصصة لكل شهادة في عدد الأماكن المقرر قبولها من حملة الثانوية العامة المصرية في كل كلية أو معهد مع عدم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى.

- ألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل كلية أو معهد .

- يتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة منها .

• بالنسبة للشهادة الثانوية العامة السعودية:

- الموافقة علي احتساب المجموع الاعتباري للشهادة الثانوية السعودية عند القبول بمؤسسات التعليم الجامعي والعالي المصرية بدءا من عام 2019/2018 ( تنسيق 2018) وما بعده علي أن تكون نسبة امتحان المدرسة 50 %، ونسبة امتحان القدرات 50 % .

- السماح للطلاب الذين حصلوا علي الشهادة الثانوية العامة السعودية ولم يؤدوا امتحانات القدرات عن طريق المركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة العربية السعودية خلال مدة حصولهم على الثانوية، بالتقدم بأوراقهم إلي مكتب التنسيق بعد أدائهم اختبارات القدرات عن طريق نفس المركز وتحقيق النسبة المطلوبة للقدرات في عام التقدم لمكتب التنسيق، وبحد أقصي عامين دراسيين بعد عام حصولهم على الشهادة الثانوية مع الاحتفاظ بنفس الشهادة الثانوية العامة السعودية التي حصلوا عليها من قبل .

- أما الطلاب الذين سبق أن أدوا اختبارات القدرات خلال مدة حصولهم على الثانوية العامة السعودية، وتقدموا لمكتب التنسيق بأوراقهم عام حصولهم على الشهادة وتم ترشيحهم إلى الجامعات والمعاهد المصرية فلا يحق لهم التقدم مرة أخرى إلى مكتب التنسيق حتى لو أعادوا أداء هذه الاختبارات مهما كانت نتائجهم فيها .

• الشهادة الثانوية الأمريكية :

أ: فيما يخص محاولات امتحانات الـ ( SAT ) التي أجراها الطلاب المصريون خارج جمهورية مصر العربية ضمن امتحانات الدبلومة الأمريكية:

ب ) التأكيد على البند رقم ( 1 ) بقرار المجلس الأعلى للجامعات الصادر بجلسته بتاريخ 2010/7/13 الذي ينص على ما يلي : يتم احتساب مجموع درجات امتحانات ال ( ۲ & SAT۱ ) الحاصل عليها الطالب في الشهادة الثانوية الأمريكية المعادلة عند القبول بالجامعات المصرية، وفقا لأعلى الدرجات الواردة بنتائج المحاولات التي ترد لموقع التنسيق الإلكتروني والمرسلة بواسطة الطالب على الكود المحدد وهو ( 7437 ) وذلك من موقع collegeboard، وهي الهيئة المسئولة عن هذه الامتحانات بغض النظر عن النتائج التي ترد خلاف ذلك في الشهادات الورقية التي يتقدم بها الطالب،حيث أن بعض المحاولات يتم إلغائها بواسطة collegeboard بعد إعلان النتائج لاكتشاف حالات غش جماعي أو تزوير أو خلافه .

( ج ) الأخذ بجداول درجات السمات الجديد كاساس عند احتساب المجموع الاعتباري لطلاب الثانوية الأمريكية اعتبارا من العام الجامعي 2018/2017 ويتم تحويل درجات امتحانات السات القديم إلى الدرجات المكافئة لها في جداول السات الجديد، طبقا لما هو وارد بالجداول المرفقة من هيئة Colledgeboard الأمريكية وذلك على مسئولية الجهة المانحة Collegeboard الأمريكية ، وذلك بتحقيق الشروط المطلوبة لالتحاق الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية GBA ) ( SAT + بالجامعات والمعاهد المصرية ( الحكومية - الخاصة ) .

وفي هذه الحالة تكون درجات امتحان SAT الجديد كأساس والدرجات المكافئة له في امتحان SAT القديم . على النحو التالي درجات ۱ SAT الجديد ( 1000) درجة والمكافئ له في درجات 1 SAT القديم ( 1440 ) درجة فيتم تحويل القديم للجديد بحيث من حصل في القديم على ( 1440 ) درجة كأنه حصل على ( 1000 ) درجة في الجديد ويتم قسمة ( 1050) على ( 1400 ) مضروبا في ( 60 % ) لحساب المجموع الاعتباري .

( د ) قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية الأمريكية بالجامعات المصرية ( حكومية - خاصة ) سواء درس الطالب ثلاث صفوف دراسية على النظام الأمريكي ( G10,11 , G12 ) أو صفين دراسيين ( G11 ٫ 12 ) أو صف دراسي واحد (12) مع التأكد من استيفاء الطالب لباقي الشروط المطلوبة عند التقدم للجامعات المصرية من حيث التسلسل الدراسي - المواد المؤهلة - اعتماد شهادة المدرسة من إحدى هيئات الاعتماد الدولية المعترف بها في مصر - اجتياز الحد الأدنى المطلوب في امتحانات ال SAT ) ( يطبق ذلك علي الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية الكندية ) .