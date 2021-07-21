حملات نظافة مكثفة ورفع الإشغالات بمدن كفر الشيخ

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات النهارية والليلية من رفع المخلفات، وأعمال نظافة، وحملات لرفع الإشغالات، وضبط عدد من مخالفات البناء، وإصلاح خطوط الطرد، ومقاومة الحشرات الطائرة، وتمهيد الطرق، وتوفير الأكسجين للمستشفيات، حرصا على سلامة المرضى.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إزالة مخالفات البناء بتقسيم المحاسبين، بالدور الثاني عشر، موجها بمصادرة مواد البناء وتحويل للمخالف إلى النيابة المختصة، لمخالفته بالبناء بدون ترخيص في المدينة، ومخالفا بذلك قرار رئيس الجمهورية بوقف جميع التراخيص المتعلقة بالبناء لحين الانتهاء من إجراءات التصالح لجميع المخالفين بالمدن،جاء ذلك بمشاركة رجال الأجهزة الأمنية بقسم أول كفر الشيخ، ورجال شرطة المرافق، وهيثم عطيه، رئيس حي شرق كفر الشيخ، ومحمد حامد، نائب رئيس المدينة لشئون الإزالات والاشغالات، ورجال قسم الإشغالات بالوحدة المحلية بكفر الشيخ.



كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، مسح وتمهيد الشوارع الرئيسية ومدخل القرية بنطاق الوحدة المحلية لقرية الوزارية، ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية بنطاق مدينة الرياض التي تعوق حركة المواطنين ولإعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لشوارع المدينة لتسيير الحركة المرورية، لضرورة الحفاظ على النظافة العامة والتطوير للميادين والشوارع والكتل السكنية، ورفع وإزالة جميع الإعلانات غير المرخصة أعلى الأعمدة الكهربائية وإزالة جميع المخالفات، والإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، كما تفقد فهمي الوحدة الصحية بالقادسية، ووحدة طب الأسرة بالمجد٥٥.

كما أشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على أعمال وحدة الملاريا بالإدارة الصحية، لأعمال رش الحشرات الطائرة الناموس والبعوض بشوارع المدينة للحد من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وتابع القصيف مستشفى الحامول المركزي، للتأكد من تواجد النوبتجية المسائية من أطباء والتمريض بقسم الاستقبال والطوارئ، وتوفير إسطوانات الأكسجين لمرضى غرفة العناية والحضان وقسم الحجر الصحي مع التنبيه على حسن معاملة المترددين على قسم الاستقبال، وتوفير الخدمات الطبية اللازمة.

كما تابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، أعمال رفع الإشغالات وإخلاء الشوارع والميادين والأرصفة من الباعة الجائلين ورفع التندات المخالفة، والإعلانات غير المرخصة ، وفض التجمعات وضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ثانى أيام عيد الأضحى المبارك .

كما تابع جمال فهمي ، رئيس مركز ومدينة مطوبس ، الأعمال التجارية والحملات من حملات نظافة ورش الشوارع ، واستقبال مجزر مطوبس لأضاحي الأهالي.

كما شهد مركز ومدينة بيلا، في ثاني أيام عيد الأضحى، تواجدًا ميدانيًا للقيادات التنفيذية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين على مستوى المدينة وقراها رفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل ورفع القمامة والمخلفات ومتابعة التعديات علي أراضي الدولة، لظهور مركز ومدينة بيلا بالشكل اللائق خلال أيام عيد الأضحى المبارك،كما تابع ساطور أعمال الرش والتطهير وتسوية الطرق بمدينة بيلا بقريتي ابشان والجرايدة وغيرهما.

وقاد وائل فرج رئيس، مركز ومدينة فوه، حملة مكبرة بالمدينة تضمنت رفع المخلفات من شوارع المدينة، وتفريغ حاويات القمامة ،متابعه أعمال الصرف الصحي بالمدينة، مؤكداً استمرار الحملة الليلية طوال إجازة عيد الأضحى المبارك ، مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



وتابع فادى عبد الفضيل شميس، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين والاهتمام بالنظافة العامة داخل نطاق الوحدات المحلية ، كما تابع أعمال تصليح وصيانة خط المياه الرئيسي بالشارع الرئيسي للقرية.

كما تابع رفع الإنارة العامة على مستوى المركز وجميع القرى، وتابع أعمال النظافة ورفع المخلفات بشباس عمير والمرازقة، ومسح وتمهيد مداخل القرية ورفع كفاءة الطرق الرئيسية كما تم رفع جميع التراكمات من أماكنها.