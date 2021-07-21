الرئيس التونسى يشيد بالجهود المصرية فى مواجهة جائحة كورونا

أشاد الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بالجهود المصرية فى التعامل مع جائحة كورونا.

وقال الرئيس سعيد: مصر خصصت فرقا طبية لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا داخل منازلهم، مؤكدا أن ما شهدته تونس أول أيام عيد الأضحى كان مقصودا ويستهدف تحقيق الفوضى داخل البلاد، وفقا لمقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

واستنكر الرئيس التونسى خلال استقباله وزير الصحة المقال فوزى مهدي، حادث ازدحام الشباب داخل مراكز تلقى لقاح كورونا خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن سياسة الدولة تقوم على التباعد وليس الاكتظاظ، متسائلا: هل هو عيد أضحى أم عيد التضحية بالتونسيين.

وأعرب الرئيس سعيد عن أسفه للأوضاع فى بلاده، وخاصة مع الأزمة الأخيرة لتدافع الشباب نحو مراكز التلقيح، مستشهدا بجهود مصر فى التعامل مع الجائحة.

ولفت الرئيس سعيد إلى الجهد الذى تبذله الرئاسة التونسية لتوفير المعدات الطبية والأكسجين، متابعا "فلسطين رغم ما تعانيه من احتلال ونقص أعربت عن استعدادها لتقديم ما يمكن تقديمه، وتم فتح جسر جوى وبرى وبحرى من الجزائر لإرسال المساعدات، فضلا عن تخصيص المغرب مستشفى ميدانى لعلاج المصابين".

ووصف ما حدث بأول أيام عيد الأضحى بأنه غريب، متسائلا: كيف فى اليوم الأول لعيد الأضحى، اليوم الوحيد فى العام الذى تكاد تكون فيه الشوارع شاغرة، يتوجه عشرات الآلاف فى نفس التوقيت إلى مراكز التلقيح؟ هل هو عيد الأضحى أم عيد التضحية بالتونسيين؟.

وشدد الرئيس سعيد على أن تدافع المواطنين على مراكز اللقاح بمثابة جريمة ارتكبت بحق المواطنين، مشددا على أن صحة المواطن ليست لعبة، فضلا عن أن السياسة ليس إكراهات وإنما أمانة.

وفى وقت سابق من اليوم، أصدر الرئيس التونسي أوامره للجيش بإدارة أزمة تفشي فيروس كورونا، وسط تخبط حكومي في التعامل مع الأزمة.

وقال الرئيس سعيد، خلال قيامه بجولة تفقدية إلى مركز التلقيح في المنزه وشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة "إدارة العملية تم وضعها تحت الإدارة العامة للصحة العسكرية بما في ذلك المعدات وسيوضع نظام قانوني لهذه المعدات التي أتت من كل البلدان".