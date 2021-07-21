«الصحة العراقية» تصدر بيانًا تحذيريًا بشأن سلالة كورونا الجديدة «دلتا»

أصدرت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأربعاء، بيانا تحذر فيه من خطورة سلالة دلتا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المنحنى الوبائى سيستمر في التصاعد نتيجة لزيادة نسب الإصابات والوفيات في ظل تعرض العراق ودول العالم الى موجة ثالثة شرسة وقاسية من جائحة كورونا، مسببة ضغطا شديدا على المستشفيات ومراكز علاج كورونا التي تشهد اكتظاظ المرضى الراقدين وزيادة الحالات الشديدة والحرجة بضمنها فئة الشباب، مع تصاعد عدد الوفيات بشكل خطير و غير مسبوق.

وتابعت الصحة العراقية فى بيانها: "لقد كررنا التحذير طيلة الفترة الماضية من خطورة الاستهانة والتجاهل للإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات الصحية المختصة حيث استمر أغلب المواطنين في ممارسة أنشطتهم الاجتماعية واقامة المناسبات والتجمعات البشرية مثل مجالس العزاء والولائم الجماعية بدون التزام بالاجراءات الوقائية مثل ارتداء الكمام والتباعد البدني وتعقيم اليدين، أن خبراء الصحة العامة والوبائيات يؤكدون أن السلالة الجديدة دلتا تتنقل بكل سهولة وسرعة فائقة في تلك التجمعات مسببة إصابات كبيرة وخطرة حتى بين فئة الشباب والأطفال، ما يزيد الضغط على المؤسسات الصحية وملاكاتها البطلة التي تتصدى للجائحة منذ بداية العام 2020 وحتى الآن ، لذا نهيب بالجميع ترك منهجية التهاون والاستهتار بالاجراءات الوقائية فالبلد على أعتاب كارثة صحية وانسانية لا يعلم مداها إلا الله".

ولفتت الصحة العراقية إلى أنها أطلقت نداء وطنيا لكل العراقيين الأعزاء بالتعاون معها ومساعدة ملاكاتها البطلة في إيقاف سلسلة انتقال الوباء عبر، ارتداء الكمام، الخروج للضرورة فقط والالتزام بالتباعد البدني في العمل والتجمعات العائلية الضرورية، ايقاف التجمعات البشرية في الفترة الحالية لأى سبب كان، الإسراع الى التلقيح في أقرب مركز أو مستشفى .

وتابع البيان أن "الوزارة تناشد كافة القنوات ووسائل الإعلام من خلال برامجها المتنوعة على اظهار خطورة الموقف الوبائي وحث الناس على الالتزام بتلك الإجراءات الوقائية وأهميتها لحياتهم، مهيبة بالأجهزة الأمنية لمساندة ملاكات الجيش الأبيض لتطبيق التوصيات الوقائية في المرافق الحيوية ذات التجمعات البشرية واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.