مواعيد دور العرض السينمائى فى عيد الأضحى 2021 والأفلام المعروضة

يتجه عدد كبير من الجماهير إلى دور العرض السينمائي خاصة في أيام الأعياد والعطلات الرسمية، ويشهد موسم عيد الأضحى هذا العام 2021 انتعاشة فنية كبيرة بمشاركة عدد كبير من الأفلام السينمائية لكبار نجوم الفن بعد حالة من الركود التي تعرضت لها دور العرض السينمائي خلال الأشهر الماضية.

مواعيد عمل السينمات في العيد 2021

وتعمل دور العرض السينمائي في جمهورية مصر العربية خلال أيام عيد الأضحى 2021 لمدة 12 ساعة تقريبا حيث تبدأ الحفلة الأولى في تمام الساعة العاشرة صباحا، فيما تكون الحفلة الأخيرة في تمام الساعة العاشرة مساء في بعض السينمات، وفي سينمات أخرى تكون الحفلة الأخيرة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف مساء.

أفلام عيد الأضحى

ويعرض خلال موسم عيد الأضحى 2021 6 أفلام مصرية جديدة لكبار النجوم وجاءت كالتالي:

فيلم العارف

بطولة الفنان أحمد عز وأحمد فهمي ومصطفي خاطر وكارمن بصيبص وركين سعد ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء، وتدور أحداث الفيلم حول فكرة حرب العقول الأحداث، في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

بوستر فيلم العارف

فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

بطولة كريم عبد العزيز كل من دينا الشربيني وماجد الكدواني وبيومي فؤاد ونيللي كريم وهو من إخراج أحمد الجندي وتدور أحداث الفيلم حول عدة تساؤلات حول تجربة الزواج والصراعات التي يمر الزوجين بها، وذلك من خلال قصة المذيع خالد، ومشاكله الدائمة مع زوجته خبيرة العلاقات الزوجية ثريا، واللذان لا يتفقان في حياتهما أبدًا، مما يشعل النيران بينهما، ولخطأ غير مقصود يحذف أسماء جميع المتزوجين من النظام الاجتماعي، فيتولى صديق خالد عقد لجنة للصلح بين الجميع.

بوستر فيلم البعض لا يذهب للمأذون مرتين

فيلم مش أنا

بطولة تامر حسني وسوسن بدر وحلا شيحة وماجد الكدواني ومن سينارو وحوار تامر حسني ومن إخراج سارة وفيق.

بوستر فيلم مش أنا

وهناك بعض دور العرض السينمائي تعرض عددا من الأفلام التي طرحت خلال عيد الفطر الماضي ولكنها لم تتواجد في جميع السينمات وهي:

فيلم ديدو

تدور أحداثه حول شخصية ديدو كريم فهمي الذى يقترح سرقة عالم ثري، فيقوم بتحويلهم هو وشركائه إلى عقلة الإصبع وتدور الأحداث في إطار كوميدي، وبطوله كريم فهمي وحمدي الميرغني وهدى المفتي وبيومي فؤاد واحمد فتحي ومحمد ثروت وإشراف عام وفكرة كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكي.

بوستر فيلم ديدو

فيلم أحمد نوتردام

بطولة رامز جلال والنجمة غادة عادل، والفنان خالد الصاوي، والفنان الشاب حمدي الميرغني، والنجم بيومي فؤاد، ويقدم الفيلم الجديد فكرة سفاح النساء، والصحفي الذي يدخل في صراع معه من خلال دراما تعتمد على التشويق، إلى أن يوقع «رامز»، الذى يجسد شخصية الصحفي، بالسفاح الذي يجسد شخصيته خالد الصاوي.

بوستر فيلم أحمد نوتردام

فيلم ماما حامل

بطولة الفنانة ليلي علوي وبيومي فؤاد حمدي الميرغني ومحمد سلام ومحمد ثروت وهدى الإتربي ونانسي صلاح واخرين وضيوف شرف كثر، وعن شخصية الفنانة ليلى علوي فهي تقدم دور أم للفنانين حمدي الميرغني ومحمد سلام وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى والفيلم بشكل عام يعتمد على الفنتازيا.