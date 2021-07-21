الأعلى للإعلام يهنئ الإعلاميين بعيد التليفزيون الـ61

هنأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، الإعلاميين بمناسبة عيد التلفزيون المصري الـ61، وجاء مع انطلاق البث الأول للإرسال التليفزيوني بمصر في 21 يوليو عام 1960.

وقال المجلس إن التليفزيون المصري منذ نشأته لعب دوراً كبيراً في المحيط العربي وكان مواكبًا لجميع الأحداث التي شهدتها المنطقة.

وأضاف: «كما لعب التليفزيون المصري دوراً وطنياً في تشكيل الوعي لدى أبناء الشعب المصري وقاد أبنائه حركة التنوير والفكر مشكلًا وجدان الشعب المصري».

وأكد المجلس إلى أن الإعلام المصري كان ولا زال يلعب دوراً توعوياً كبيراً في مواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف الدولة المصرية وكان دائماً سنداً وظهيراً للدولة في أشد التحديات ودافع عنها واستطاع أن يواجه الجماعات الإرهابية بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة.