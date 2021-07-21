الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«البيئة» تشكل لجنة عاجلة للسيطرة على «التلوث الزيتي» بشاطئ المناخ ببورسعيد

وزيرة البيئة
وزيرة البيئة

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها بتشكيل لجنة عاجلة لاتخاذ الإجراءات الفورية للسيطرة على التلوث الزيتي الذي ظهر بشواطئ منطقة المناخ ببورسعيد.

 

وعلى الفور تم دفع لجنة مشكلة من غرفة العمليات المركزية والفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة التابع للوزارة بشرق الدلتا بالتعاون مع محافظة بورسعيد لمعاينة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تم الدفع بمركز التلوث التابع لقناة السويس للتعامل مع التلوث الموجود علي الشاطئ والبدء في إجراءات المكافحة.

 

كذلك قامت اللجنه المشكلة بالتنسيق مع هيئة قناة السويس للتفتيش على المراكب الموجودة في منطقة الانتظار لأخذ العينات من المصادر المحتملة ومقارنتها مع الزيت الموجود علي الشاطئ، للتعرف على المتسبب واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.

 

وفي سياق منفصل، أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توجيهاتها برفع درجات الاستعداد بالمحميات الطبيعية لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لتوفير كافة سبل الراحة للزائرين للاحتفال وسط أجواء الطبيعة مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الزائرين والأنظمة البيئية فى ظل الأزمة العالمية الراهنة.

 

وأكدت د. ياسمين فؤاد، في بيان سابق لها أن تلك الإجراءات تأتي فى إطار جهود وزارة البيئة لربط المواطنين بالبيئة وتشجيعهم على التعرف على ثرواتهم الطبيعية بالمحميات الطبيعية لحمايتها والاستمتاع بها مع صونها للأجيال القادمة لتحقيق مبادئ التنمية المستدامة بالإضافة إلى تشجيع السياحة الداخلية وخاصة البيئية للوقوف إلى جانب العاملين بالقطاع السياحى في ظل التعايش العالمى مع أزمة انتشار فيروس كوفيد 19.

 

وأوضحت فؤاد أن المحميات الطبيعية استعدت لاستقبال الزائرين خلال احتفالات عيد الأضحى بتوفير كافة سبل الأمان للزائرين حيث يتم توفير منقذين بالمحميات البحرية مع تواجد باحثين لتعريف الزائرين بأهمية المحميات ودورها فى حماية الطبيعة وسط أجواء من المسابقات و الاحتفالات الرمزية مشددة على أهمية الالتزام بضوابط السياحة البيئية ودخول المحميات (لا تترك شيئاً خلفك ولا تأخذ شيئاً معك)  للحفاظ على الطبيعية وعدم تلويثها.

وزيرة البيئة محافظة بورسعيد الإجراءات جهاز شئون البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الإجراءات اللازمة غرفة العمليات المركزية شئون البيئة

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