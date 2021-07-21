1400 إصابة جديدة بكورونا في إسرائيل

كشفت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل ألف و400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء، وذلك عقب إجراء أكثر من 80 ألف فحص لتشخيص الإصابة بالفيروس.

يأتى ذلك فى الوقت الذى سجلت فيه الصحة الإسرائيلية 547 إصابة جديدة منذ منتصف الليلة الماضية.

و تحتل إسرائيل المرتبة الـ33 على مستوى العالم من حيث حصيلة الإصابات بالفيروس، وسجلت منذ بدء الجائحة 854,981 إصابة و6452 وفاة، في حين تبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا نحو 9 آلاف حالة.

وأفادت الصحة الإسرائيلية بأن 140 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، وتوصف 63 إصابة بالخطيرة، منهم 12 موصولون بأجهزة التنفس الإصطناعي.

ويقدر مختصون في الصحة الإسرائيلية أن يصل عدد الإصابات المسجلة يوميا بحلول شهر أغسطس المقبل 7 آلاف إصابة، من بينها عشرات الإصابات الخطيرة.

وأوصى المختصون بضرورة فرض قيود على التجمعات في أسرع وقت ممكن، دون استبعاد احتمالية إعادة فرض إغلاق على المصالح التجارية للحد من انتشار الوباء إذا ارتفعت وتيرة تفشي العدوى.