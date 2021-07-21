الكرملين: عملية إنتاج لقاحات كورونا في روسيا تتقدم

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية “الكرملين” دميتري بيسكوف أن عملية إنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا تتقدم تدريجيا، موضحًا أن الكرملين لا يرى حاجة لتكثيف هذه العملية.

وقال بيسكوف - اليوم الأربعاء ردًا على سؤال للصحفيين حول ما إذا كان الكرملين على علم بعدم التكافؤ في توافر اللقاحات للسكان - "إن هناك جدولًا زمنيًا معينًا للإنتاج وآخر لتسليم اللقاحات وتوزيعها حسب المناطق الروسية".

وأضاف: "أن الذين تلقوا التطعيم الأول، يجب أن يحصلوا على الجرعة الثانية خلال ثلاثة أسابيع، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وبالتالي فإن الأولوية بالطبع لهم"، معترفا بوجود اختلاف معين في مواعيد التسليم والإنتاج للقاحات المختلفة.

وردًا على سؤال حول الخطط المحتملة للسلطات لمساعدة المطورين في توسيع نطاق الإنتاج أو السماح للقاحات الأجنبية بدخول روسيا، قال بيسكوف: "إن جميع المصنعين والمطورين يشاركون باستمرار في زيادة معدلات الإنتاج".

وتابع: "من الواضح أنه لا يمكن القيام بذلك على الفور، ولكن هذه العملية مستمرة"، لافتا إلى أن الإجراءات في هذا المجال يتم اتخاذها باستمرار.