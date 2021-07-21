الأربعاء 21 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

باقى 10 أيام.. قرب غلق باب تسجيل الناشرين فى معرض الرياض الدولى للكتاب

معرض الرياض للكتاب
معرض الرياض للكتاب

أعلن معرض الرياض الدولى الدولي للكتاب، قرب غلق باب التسجيل لجميع دور النشر المحلية منها والدولية الراغبة فى المشاركة فى الدورة المقبلة من المعرض، والتى من المقرر أن تقام فى شهر أكتوبر القادم من هذا العام 2021م، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث سيتم انتهاء التسجيل 1 أغسطس 2021.

وتقام هذه الدورة من معرض الرياض الدولى للكتاب لأول مرة بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وذلك بعد إلغاء الدورة السابقة من المعرض بسبب لإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا المنتشر فى جميع دول العالم.

وتعتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة، حسب ما ذكرت عدة صحف سعودية، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنسخة المقبلة من المعرض وذلك سعياً منها لاستقطاب أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتقديم محتوى مميز لجمهور المعرض وفق معايير عالية تلبى احتياجات القارئ والزائر والعارض، وتضع معرض الرياض الدولى للكتاب فى مصاف كبرى معارض الكتب العالمية.

وسيحتضن معرض الرياض الدولى للكتاب لأول مرة مؤتمراً دولياً للناشرين يهدف إلى تعزيز التواصل بين دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتفعيل الشراكات بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة، وإثراء مشهد النشر الإقليمى بشكل مستدام، وذلك عن طريق مجموعة من جلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية وورش العمل والندوات الثقافية المتنوعة.

وتهدف هذه الدورة من المعرض إلى تأكيد اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بدعم قنوات النشر الحديثة مثل الكتاب الصوتى والرقمي، إضافة إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة، وذلك فى إطار التحسينات التى أحدثتها الهيئة فى استراتيجية المعرض ليواكب رؤية السعودية 2030 المعززة والمحفزة لقطاع صناعة الثقافة باعتبارها أحد مقومات جودة الحياة، وداعمة للمشاريع الثقافية، ومساهمة فى النمو الاقتصادى الوطني.

تسجيل الناشرين معرض الرياض للكتاب المنصة الإلكترونية لمعرض الرياض هيئة الأدب والنشر والترجمة الكتاب الصوتي الكتاب الرقمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

الأكثر قراءة

صدمة قوية يتلقاها المارد الأحمر قبل مواجهة البنك الأهلى

«الصحة العالمية»: لا يمكن خفض خطر الإصابة بكورونا إلى الصفر فى أوليمبياد طوكيو

«البترول»: نتائج عينات البنزين بمحطات الوقود مطابقة للمواصفات

خروج ياسمين عبدالعزيز من العناية المركزة.. وجمهورها: «الحمد لله»

توجيه عاجل من وزيرة الصحة لمنع وصول سلالة «دلتا» إلى مصر

القوات البحرية تنجح فى إنقاذ يخت شراعي يحمل الجنسية السويسرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمر عادل

علاقة الهجرة بالثقافة والهوية

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (9)

لواء. محسن الفحام

القضاء الشامخ ومواجهة الإرهاب

ماجد حبته

بغداد لا تعرف الأعياد

إبراهيم داود

فى محبة البساطى

القس. رفعت فكرى

الحب هو الثروة الحقيقية!!

د.أحمد الخميسى

أليفة رفعت.. تحطيم الأقلام

ماجد حبته

انهيار سدّين.. إنذار من الصين

صور

صلاة العيد فى مسجد الحاكم بأمر الله

صلاة العيد من مسجد السلطان حسن

«أصغر جزار في العيد».. أحمد يشارك والده في ذبح الأضاحي بالقناطر

محطة تل أبيب

المزيد

1411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

«‏اليونيفيل» تحقق في تبادل إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل

1372 إصابة جديدة بكورونا فى إسرائيل 