باقى 10 أيام.. قرب غلق باب تسجيل الناشرين فى معرض الرياض الدولى للكتاب

أعلن معرض الرياض الدولى الدولي للكتاب، قرب غلق باب التسجيل لجميع دور النشر المحلية منها والدولية الراغبة فى المشاركة فى الدورة المقبلة من المعرض، والتى من المقرر أن تقام فى شهر أكتوبر القادم من هذا العام 2021م، وذلك عن طريق المنصة الإلكترونية، حيث سيتم انتهاء التسجيل 1 أغسطس 2021.

وتقام هذه الدورة من معرض الرياض الدولى للكتاب لأول مرة بإشراف هيئة الأدب والنشر والترجمة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة الثقافة، وذلك بعد إلغاء الدورة السابقة من المعرض بسبب لإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية التى اتخذتها المملكة للحد من انتشار جائحة كورونا المنتشر فى جميع دول العالم.

وتعتزم هيئة الأدب والنشر والترجمة، حسب ما ذكرت عدة صحف سعودية، مضاعفة الطاقة الاستيعابية للنسخة المقبلة من المعرض وذلك سعياً منها لاستقطاب أفضل دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتقديم محتوى مميز لجمهور المعرض وفق معايير عالية تلبى احتياجات القارئ والزائر والعارض، وتضع معرض الرياض الدولى للكتاب فى مصاف كبرى معارض الكتب العالمية.

وسيحتضن معرض الرياض الدولى للكتاب لأول مرة مؤتمراً دولياً للناشرين يهدف إلى تعزيز التواصل بين دور النشر المحلية والعربية والعالمية، وتفعيل الشراكات بين المؤسسات والشركات ذات العلاقة، وإثراء مشهد النشر الإقليمى بشكل مستدام، وذلك عن طريق مجموعة من جلسات الحوارية والأنشطة التفاعلية وورش العمل والندوات الثقافية المتنوعة.

وتهدف هذه الدورة من المعرض إلى تأكيد اهتمام هيئة الأدب والنشر والترجمة بدعم قنوات النشر الحديثة مثل الكتاب الصوتى والرقمي، إضافة إلى عنايتها بالجوانب الفنية والتقنية المصاحبة، وذلك فى إطار التحسينات التى أحدثتها الهيئة فى استراتيجية المعرض ليواكب رؤية السعودية 2030 المعززة والمحفزة لقطاع صناعة الثقافة باعتبارها أحد مقومات جودة الحياة، وداعمة للمشاريع الثقافية، ومساهمة فى النمو الاقتصادى الوطني.