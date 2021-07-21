الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر خدام الإيبارشية البطريركية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

ينطلق خدام الإيبارشية البطريركية في يومهم الثالث من مؤتمر "البار بالإيمان يحيا"، حيث ترأس نيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية صلاة القداس الإلهي صباح اليوم، بمشاركة الأب الدكتور يونان شحاتة، مسئول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأب جورج جميل، والأب يوسف أسعد، والأب فرنسيس وحيد، مسئول خدمة الشباب بالإيبارشية البطريركية.


وألقى الأنبا باخوم لقاءً مع الخدام، ناقش فيه احتياجاتهم، كما تستمر الفعاليات، وذلك من خلال دراسة الكتاب مع الأب يوحنا عادل، ثم محاضرة عن تعليم الكنيسة الاجتماعي مع الأب يونان شحاتة.


الجدير بالذكر أن اليوم الثالث يُعد آخر أيام مؤتمر الخدام، والذي شارك به خدام الإيبارشية من القاهرة، والإسكندرية.

 في سياق متصل، أقيمت فعاليات اجتماع العليا للشباب، وذلك بقاعة القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك، بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، حيث جاء ذلك بحضور عدد من الشباب، وسط مشاركة فعالة منهم.
 ألقى الخادم كريم صبحي محاضرة بعنوان "الحدود" خلال فعاليات الاجتماع.

واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الرسل وهما القديسان بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

الكنيسة فعاليات مؤتمر خدام الكاثوليكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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