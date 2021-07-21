بعد تصدرها التريند.. أسباب اعتزال ريهام سعيد و اتجاهها للتمثيل

عادة ما تثير ريهام سعيد الجدل بين فترة وأخرى بمواقفها العديدة، فما بين الأزمات المختلفة داخل برامجها وانتقادها لشخصيات من الوسط الفني تتنوع أسباب أزمات ريهام سعيد.

أسباب اعتزال ريهام سعيد

وخلال الساعات الماضية، تصدرت ريهام سعيد تريند محركات البحث عقب إعلان اعتزالها.

"عودتها للتمثيل بعد اعتزالها في 2015"

أعلنت ريهام سعيد، اعتزالها وعودتها للتمثيل من جديد بعد أن كانت اعتزلت التمثيل عام 2015، وكتبت منشورا عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، قائلة: "فكرت كتير قبل ما اكتب البوست ده، أنا اعتزلت التمثيل سنة 2015 لأني حسيت إن صاحب بالين كداب وإن التمثيل مأثر على مسيرة الخير إلى ابتديتها من سنين طويلة عشان الوقت والمجهود إلى بعمله، لكن عشقى للتمثيل إلى هو دراستى ومهنتي الأولى قبل الإعلام رجعت أمثل تانى وأنا لسه فى نظر المخرجين والمنتجين مذيعة عايزة تمثل، كنت عارفة إن عشان أخد مكان كممثلة لازم أسيب الإعلام زى - مع حفظ الألقاب- داليا البحيرى و بسمة ودينًا فؤاد ودينا الشربينى وغيرهم بس مكنتش قادرة أسيب رسالتي إلي كانت مهمة أوي وقتها، أنا حصل لي مشاكل كتير من المهنة دي بتأثير باطل من السوشيال ميديا من منافسين وأعداء بسبب المشاهدة العالية جدا والنجاح".



تفاصيل إصابة الإعلامية ريهام سعيد بالسكر

وأضافت ريهام سعيد "أنا تعبت وحاسة إني قدمت كل إلى ممكن يتقدم والدولة عاملة إلي عليها و مش محتاجين دور المجتمع المدني في مساعدة الناس ولكن أنا ليا الشرف إني اشتغلت في المهنة العظيمة دي اللي ليها رسالة سامية وعظيمة وليا الشرف إني كنت إعلامية في أصعب وقت مر على الإعلاميين أيام حكم الإخوان والحمد لله كان لينا موقف واضح ومتغيرش ولا دقيقة، أنا الحمد لله حققت فى التمثيل وكل اللي اشتغلته علم مع الناس واشتغلت أعمال كلها قيمه بس بعد ما جالي السكر وشوية مشاكل تانية قررت أعمل إلي بحبه أنا بكل أسف بعلن اعتزالي الإعلام تماما وهركز كممثلة وهطلب من الدكتور أشرف زكي إنه يساعدني إني إغير الفكرة الموجودة في أذهان المخرجين والمنتجين إني مذيعة".

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استعانة ريهام سعيد بكاملة أبو ذكري

واستكملت ريهام سعيد: "ورسالة للأستاذة كاملة أبو ذكرى ومش مكسوفة نفسي أوي أمثل معاكي حتي لو مشهد ده من أحلامي، خطوة صعبة وفيها ريسك كبير بس على الأقل أجرى ورا حلمي حتى وأنا في السن ده، جه الوقت اني استمتع بالي بعمله وبحبه خصوصا لما يكون في عصر ولا فيه واسطة ولا محسوبية إلى هيجتهد هيوصل، متسيبوش حلمكم مهما فات الوقت، بشكر جمهورى من الأمهات والشباب والأطفال إلي دائما بيدعموني وحبوا برامجى وتعلموا منها وبشكر ربنا على عشرين سنة إداني الفرصة فيهم إني أقضي حوائج الناس وأقدم كل ما هو مفيد، فخورة بكل حلقة وبكل حرف قدمته 20 سنة تعب وسهر وتصميم علي تقديم الحقيقة، أنا آسفه ليكوا بس التمثيل رسالة برضوا وهو حلمي الأساسي إلي تأخرت أوي عشان احققه يا رب وفقني وساعدني".