الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«مصر للطيران» تسير 65 رحلة دولية ومحلية لنقل 6920 راكبا اليوم

مصر للطيران
مصر للطيران

تسير مصر للطيران، اليوم الأربعاء،  ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 65 رحلة جوية مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وتتضمن  فحص شهادة تحليل "pcr"  التي يحملها ركاب الرحلة حسب التعليمات التي اقرتها منظمة الصحة العالمية واعتمدها سلطات الطيران المدني في كافة الدول.

 

وتنطلق 40 رحلة دولية لعدد من الدول الاوربية والعربية، 223 رحلة داخلية  لجميع المطارات المصرية بينهما مطار شرم الشيخ الدولي،  ومطار الغردقة، والأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6920 راكبا.

 

- شروط السفر

تلتزم بتطبيق قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا، فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية، فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.

مصر للطيران تسيير ألبوم رحلة دولية ومحلية لنقل ٦٩٢٠ راكبا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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