الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

كيف يمكنك الحفاظ على اللحوم بعد الذبح؟.. استشاري سلامة أغذية تجيب

لحوم حمراء
لحوم حمراء

في عيد الأضحى، اتجهت الكثير من الأسر المصرية إلى ذبح الأضاحي، تقربًا إلى الله، وكثير ما نسمع جملة "لحمة العيد لونها بقى أخضر وباظت إحنا رمينا اللحمة كلها" كل عام، نسمع هذه الكلمات من البعض، وفى هذا توضح لنا استشارى سلامة الأغذية، دكتورة مي تاج الدين، كيفية المحافظة على سلامة اللحوم بعد الذبح؟

 

  • يجب أن تقطع اللحوم إلى  قطع صغيرة وتوضع في مكان نظيف جيد التهوية وهى غير متكدسة فوق بعض"نفردها" جيدًا.
  • ثم نضعها أسفل المروحة أو في غربة بها تكييف مدة من ساعة لـ ٣ ساعات على الأقل لأن بعد الذبح تكون اللحوم  مازالت محتفظة بدرجة جسم الحيوان وتكون ساخنة، وبالتالي لو تم وضع اللحم فوق بعض سيأكلها العفن.
  • ثم ننقلها على الثلاجة لمدة من ١٢ لـ٢٤ ساعة وهذه خطوة هامة جدًا، وممنوع تمامًا نقلها إلى الفريزر مباشرة حتى لا تفسد.
  • خلال الفترة من بعد الذبح حتى من ١٢ لـ٢٤ ساعة تحدث عملية "التيبس الرمي" وهي عملية تحويل العضلات للحوم وفيها يتغير الوسط الحامضي وبالتالي يتم تقليل نمو البكتيريا وتكاثرها وتصبح اللحم أطرى من قبل وطعمها لذيذ.
  • بعد ٢٤ ساعة نبدأ بنقل اللحم داخل الفريزر ويتم تقسيمها على حسب الوجبات ويكون الكيس شفاف ويتم ترتيب الأكياس بشكل يسمح وصول التبريد لكل أجزاءها ويفضل خلال ساعات، تغيير مكان الأكياس حتى ضمان وصول البروده لكل أكياس اللحم بشكل متساوي وعدم فساد اللحم.
  • عدم غسل اللحم قبل التخزين لأن ذلك سوف يسبب فساد وتعفن اللحوم، فإن غسل اللحم أمر خاطئ، لو ضروري غسلها يكون ذلك قبل الطبخ مباشرة وليس قبل التخزين.
عيد اضحى العيد اللحوم تخزين لحوم إجازة عيد الأضحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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