بسبب زيادة المعروض.. توقعات بتراجع أسعار الجلود 20% إلى 50% خلال موسم العيد

توقع أصحاب المدابغ ، انخفاض الأسعار خلال موسم عيد الأضحى المبارك بنسبة تتراوح بين 20 % إلى 50%، نتيجة وفرة المعروض من جلود الأضاحي مع تراجع الطلب، مؤكدين على أن المعروض من الجلود خلال موسم العيد يعادل حجم المعروض خلال 3 أشهر عادية.

وقال عبدالرحمن الجباس، عضو غرفة دباغة الجلود، أسعار الجلود من المتوقع أن تتراجع بنسبة 20% نتيجة لزيادة المعروض وانخفاض الطلب عليها،«عادة ما يشهد موسم عيد الأضحى تراجع فى أسعار الجلود نتيجة لزيادة المعروض»، موضحا أن حجم المعروض من الجلود خلال أيام عيد الأضحى يرتفع بما يعادل 3 شهور عادية، وهو ما يؤدى إلى انخفاض أسعار الجلد الخام.

وأضاف عضو غرفة دباغة الجلود أن أسعار الجلود تراجعت خلال الأيام الماضية لتصل إلى 150 جنيها للجلد البقري والجاموسي، مشيرا إلى أن 80% من الجلد المدبوغ يتم تصديره إلى الخارج، فيما يتم توجيه 20% فقط إلى المصانع المحلية.

- أسعار الجلد المدبوغ للمصانع المحلية تتأثر بتراجع أسعار الخام

وأوضح أن أسعار الجلد المدبوغ للمصانع المحلية، تتأثر بتراجع أسعار الجلد الخام، ولكن بنسبة بسيطة، خاصة أن المصانع تشتري الجلد من المدابغ بآجال طويلة تصل إلى عامين مما يدفع أصحاب المدابغ إلى عدم تخفيض أسعار الجلد المدبوغ لهم، وبالتالي لا يصل الانخفاض في الأسعار إلى المنتج النهائي.

وأرجع تراجع أسعار الجلود فى العيد إلى تدنى جودتها، فأغلبها يكون بها قطوع تصل إلى 5 أو 6 مما يجعل الجلد غير صالح للدباغة، مشيرا إلى أن 80% من الجلود التي يتم استلامها فى العيد تكون من الأفراد الذين يذبحون فى منازلهم خارج المجازر، وهو ما يؤدى إلى ظاهرة إلقاء الجلود فى القمامة والترع، نتيجة لان من يذبح يكون غير محترف، قائلا: «مدابغ الروبيكي تستطيع استيعاب كل مذبوحات الجمهورية بشرط أن يكون الذبح داخل السلخانة، لأن الذبح خارجها يجعل الجلد مهدر القيمة».

من جانبه، أكد محمد مهران، رئيس شعبة الجلود والمدابغ بغرفة القاهرة التجارية، تراجع أسعار الجلود بشكل كبير مع زيادة المعروض منها في عيد الأضحى، نظرا لأن الأسعار في الأسواق تخضع للعرض والطلب، وحاليا المعروض أكثر من المطلوب بشكل كبير جدا، لافتا إلى أن المعروض من الجلود خلال العيد يتضاعف مقارنة بالشهور العادية بنسب تصل إلى أكثر من 70%.

- أسعار الجلد في الأسواق

وأوضح أن أسعار الجلد فى الأسواق تصل إلى 170 جنيها للجلد البقري، و250 جنيها للجلد الجاموسي، فيما يتراوح سعر الجلد الضاني بين 15 و20 جنيها، متوقعا انخفاض الأسعار بنسبة تصل إلى 50% خلال الفترة القادمة.

وأضاف أن أسعار الجلد المدبوغ تراجعت أيضا لتصل إلى 20 و30 جنيها للقدم، مقارنة بـ50 جنيها بسبب تراجع سعر الخام، مضيفا أن المصانع يجب أن تغير طريقة تعاملها فى الشراء من المدابغ حتى يستفيدوا من تراجع الأسعار.