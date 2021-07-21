أستراليا تفرض إجراءات العزل الصحي على «أديليد» ثالث مدينة لاحتواء تفشي «دلتا»

فرضت السلطات في أستراليا إجراءات العزل الصحي على "أديليد" ثالث مدينة أسترالية رئيسية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد، ولاسيما متحور"دلتا".

وذكرت شبكة (يورونيوز) الاخبارية - في نشرتها الناطقة باللغة الفرنسية اليوم الأربعاء - أن 14 مليونا من أصل 25 مليون مواطن أسترالي فرض عليهم إجراءات العزل الصحي في البلاد حتى الآن.

وكانت السلطات الأسترالية قد فرضت الحجر الصحي على ولاية "ساوث أستراليا" و"فيكتوريا" و سيدني في "نيو ساوث ويلز".

يذكر أن أستراليا تعاني من وتيرة بطيئة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، مما جعلها عرضة لتفشي الطفرة "دلتا"، حيث قامت أستراليا بإعطاء 20% من سكانها لقاحات كورونا مقارنة بـ53% في الولايات المتحدة الأمريكية، و62% في المملكة المتحدة.



توصيات منظمة الصحة العالمية

وأوصت منظمة الصحة العالمية باتخاذ بعض الاحتياطات لتجنب الإصابة بكورونا، حيث تعاملت الحكومات والمجتمعات والأفراد مع الوباء بجميع الطرق، وعلى رأسها الحجر الصحي وزيادة نسبة الوعي بشأن النظافة الشخصية، واتباع ما يمكن من سبل الوقاية للحد من انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا عن انتشار سلالة جديدة من وباء كورونا، في دولة بريطانيا ودولة الهند، فضلا عن أنها تنتشر بسرعة أكبر من السلالة الأصلية للفيروس.

سلالة فيروس كورونا المستجد المتحورة التي تسمى "دلتا" هي الأكثر شيوعًا في الموجة الرابعة في العالم ويرتبط بها العديد من الأعراض الجديدة بجانب الأعراض القديمة الأكثر شيوعا.

وأوضح البروفسور تيم سبيكتور أن الإصابة بالسلالة المتحورة "دلتا" يشبه نزلة البرد وأنها تصيب أكثر فئة الشباب، وعلى الرغم أن الشباب قد لا يشعرون بالمرض الشديد، فإنهم قد يكونوا حاملين وناقلين للعدوى ويعرضون الآخرين للخطر.

وقالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض فيروس كورونا العادية المعروفة للجميع وهي السعال والحمى وفقدان حاستي الشم والتذوق وارتفاع درجة الحرارة، فقد أصبحت أقل شيوعًا، بناءً على البيانات المسجلة عن الأشخاص المصابين، الناس قد تعتقد أنها أصيبت بنوع من نزلة البرد الموسمية، وما زالوا يذهبون إلى الحفلات وقد ينشرون المرض بسبب الاستهانة بالوباء ومدى قوته.