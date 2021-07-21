الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مرور القاهرة: رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة في الشوارع

سيارة متروكة
سيارة متروكة

شنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، حملات موسعة مع تأمين احتفالات المصريين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وتمكنت من رفع 35 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

وتشدد أجهزة الأمن الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة، والمتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها وتسيير الحركة المرورية عليها، فضلاً عن تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كل الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة الطرق والمحاور.

وتحرص أجهزة الأمن على تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية للمرور بشكل مستمر ومتواصل على أماكن التجمعات الجماهيرية بالحدائق والمتنزهات العامة والمراكز التجارية والمنشآت الترفيهية لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفوري مع كل المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

وتستقبل حدائق ومتنزهات وزارة الموارد المائية والري، بمختلف المحافظات ومنها القناطر الخيرية والدلتا، جميع المواطنين والزوار للاستمتاع  بعيد إجازة عيد الأضحى المبارك، مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع التزاحم، طبقًا لما قررته لجنة كورونا بمجلس الوزراء حفاظًا على صحة المواطنين.

وأكدت وزارة الموارد المائية والري، إتمام كل التجهيزات لاستقبال الزوار والمواطنين لقضاء وقت ممتع ومفيد في حدائق القناطر الخيرية خلال العيد، مع استمرار خطة أعمال تطوير مختلف الحدائق طوال الفترة الحالية بجهود ذاتية، من جانب العاملين، وإجراء أعمال الصيانة للحدائق، التي أصبحت جاهزة لاستقبال الزائرين، مع التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

 

المرور الشوارع دراجة نارية متروكة مرور القاهرة احتفالات المصريين عيد الأضحى

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وائل لطفي

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