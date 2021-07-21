الأربعاء 21 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن توجه بتسليم جميع أطفال مؤسسات الرعاية ملابس العيد والعيدية

نيفين القباج
نيفين القباج

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بتسليم جميع أطفال مصر في مؤسسات الرعاية الاجتماعية ملابس العيد ومنحهم عيدية عيد الأضحى المبارك، فى اطار نهج جديد تنتهجه وزارة التضامن.


وأكدت وزيرة التضامن أن هذا التوجيه يشمل أكثر من 500 مؤسسة أيتام و30 مؤسسة دفاع اجتماعي ومؤسسات الأطفال  ذوي الإعاقة علي مستوي الجمهورية، وذلك لإدخال البهجة والسرور على  قلوبهم، وإظهار المشاعر الطيبة نحوهم، وطمأنتهم بأن وطنهم الحبيب حريص على رعايتهم حق الرعاية وأنهم جزء هام جداً من هذا الوطن.

- إعادة هيكلة قطاع الرعاية

و أضافت وزيرة التضامن فى تصريحات صحفية، أن ذلك يأتي في إطار  حرص وزارة التضامن على إعادة هيكلة قطاع الرعاية من منظور يراعي حقوق الأطفال المتكاملة بما يشمل الصحة والتعليم وتحسين بيئة المؤسسات التي يعيش بها الأطفال وتعزيز الكوادر الإدارية والفنية التي تشرف على رعايتهم وتربيتهم، مع الحرص على ممارسة كافة أنواع الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية وعلى أن يشاركوا في رحلات سياحية ودينية للتعرف على معالم بلدهم وتنمية روح الانتماء والولاء وحب الوطن لديهم.


وأجرت وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارة تفقدية للمؤسسة العقابية بالمرج بمحافظة القاهرة، حيث تفقدت الوزيرة العنابر الخاصة بأطفال الأحداث وتحاورت معهم لمعرفة مشكلاتهم، وتقصت إجراءات رعايتهم حرصاً على نماءهم وتطورهم أثناء فترة التقويم.

كما تفقدت الوزيرة أكثر من مؤسسة رعاية للبنات وللبنين لتهنأتهم بعيد الأضحى المبارك، وتفقدت غرف الإقامة وأماكن الطهي وممارسة الأنشطة والمخازن وغرف العلاج الطبيعي وغيرها من الخدمات، وكانت حريصة على تبادل أطراف الحديث مع عدد منهم واستمعت لكافة مطالبهم ووعدت بتوفير كافة احتياجاتهم ومتطلباتهم بما لا يتعارض مع المصلحة الفضلى للطفل.

كما شهدت بعض المواهب الخاصة بالبنات والأولاد وذلك تمهيداً لانطلاق حملة اكتشاف المواهب الفنية والأدبية والرياضية وغيرها من الأنشطة ووعدت بتقديم كل سبل العون لتطوير تلك المواهب.

 

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عيد الأضحى ذوي الإعاقة حقوق الأطفال ملابس العيد مؤسسات الرعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

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