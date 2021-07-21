أداء السيسي لصلاة عيد الأضحى بالعلمين الجديدة يتصدر اهتمامات الصحف

تصدر أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي لصلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد (مالك الملك) بالعلمين الجديدة واطلاعه على الموقف التنفيذي لمدينة الفنون والمخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية، والشأن المحلي اهتمامات وعناوين صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأربعاء/.

ففي صفحتها الرئيسية، قالت صحيفة (الأهرام) - تحت عنوان (نهضة عمرانية وزراعية وصناعية بالقطاع الشمالي الغربي) - إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أدى صباح أمس صلاة عيد الأضحى المبارك في مسجد (مالك الملك) بمدينة العلمين الجديدة، وعقب أدائه الصلاة، تابع الموقف التنفيذي لمدينة الفنون في العلمين الجديدة".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي اطلع على المخطط التنفيذي لتنمية القطاع الشمالي الغربي للجمهورية، من الإسكندرية وحتى السلوم غربا، موضحة أن المخطط يهف لإقامة سلسلة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية ضخمة من خلال إنشاء عدة مشروعات تنموية عملاقة، يجرى العمل بها في تلك البقعة الجغرافية، مع ربط المشروعات بشبكة طرق متطورة ووسائل نقل حديثة وخطوط سكك حديدية جديدة.

وأضافت أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس أمس في مقر رئاسة الجمهورية في العلمين الجديدة مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ووزراء: الداخلية، والكهرباء، والأوقاف، والعدل، والزراعة، والتنمية المحلية، والإسكان، والسياحة والآثار، وقطاع الأعمال العام، والطيران المدني.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي وجه بأن تتم عملية تطوير المحاور والطرق مع مراعاة أكبر قدر ممكن من التوسعة وعدد الحارات المرورية، وإنشاء مراكز الخدمات ومحطات الوقود، لخدمة المواطنين من أجل استيعاب حركة المرور المتوقعة حاليا ومستقبلا، نظرا للتنمية الشاملة التي تشهدها تلك المنطقة.

وتابعت "واطلع الرئيس على تطوير شبكة الطرق الجديدة للقطاع الجغرافي الشمالي الغربي، ومحاور الربط بين تلك المشروعات وبقية المحافظات، واستعرض عددا من المشروعات التنموية في نطاق محافظة الإسكندرية، كذلك الموقف التنفيذي لتطوير المناطق والتجمعات على ترعة النوبارية، كما تابع سير العمل ومعدلات التنفيذ لعدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية".

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأنه في مقدمة تلك المشروعات الجاري إنشاؤها في المنطقة الشمالية الغربية، المشروع القومي العملاق للإنتاج الزراعي المتكامل "الدلتا الجديدة"، وكذلك مشروع محطة الضبعة النووية، ومدينة ومطار العلمين الدولي.

وتحت عنوان (بعد عامين من كورونا.. المصريون يحتفلون بالعيد)، ذكرت (الأهرام) أن ملايين المصلين أدوا صلاة عيد الأضحى المبارك أمس في المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف لصلاة العيد، في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. وقد شهدت المساجد على مستوى الجمهورية وجود الأئمة والدعاة فيها قبل صلاة العيد، وأشادت وزارة الأوقاف بوعى رواد المساجد والتزامهم بالإجراءات الاحترازية، مؤكدة أنها سوف تستمر في خطط تعقيم ونظافة المساجد على مستوى الجمهورية.

وعلى صعيد تأدية مناسك الحج، قالت الصحيفة "إن حجاج بيت الله الحرام أدوا أمس طواف الإفاضة وسط منظومة من الخدمات والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة".

وأضافت أن الرئاسة العامة شاركت مع الجهات المعنية في تنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق، روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية، والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.



وفي تناولها للشأن المحلي، وتحت عنوان (الماسح الضوئي يصحح بابل شيت الثانوية إلكترونيا)، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن أعمال تقدير الدرجات إلكترونيًا في اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية لطلاب الشعبتين العلمي والأدبي انتهت، وتتواصل في نفس الوقت أعمال تصحيح مواد الجغرافيا والكيمياء والجبر والهندسة الفراغية، على أن يتم نهاية هذا الأسبوع تقدير درجات مادة الفلسفة والمنطق، التي امتحنها الطلاب يوم الأحد الماضي.

وأضافت أن الكنترولات الرئيسية للثانوية العامة في (القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط) تستأنف أعمالها بالتناوب، تمهيدا لانطلاق الاختبارات السبت القادم تحت إشراف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشئون المعلمين والمشرف على امتحانات الثانوية العامة.

وتحت عنوان (الإفراج عن 2075 سجينا استوفوا شروط العفو)، أشارت (الجمهورية) إلى أن وزارة الداخلية أعلنت أمس الإفراج عن 2075 من نزلاء السجون.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2021 بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، والذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو.

وأشارت (الجمهورية)، تحت عنوان (وزير المالية: حياة كريمة بتمويل مصري 100%)، إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية أكد أنه سيتم تنفيذ المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" بتمويل مصري 100%، وأنه يعتبر بشهادة الأمم المتحدة من أفضل البرامج التنموية في العالم، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولا وتأثيرا على حياة الناس، إذ يؤدي إلى تحسين معيشة 58% من المصريين باستثمارات تتجاوز 700 مليار جنيه خلال ثلث سنوات.

ونوهت بأن هناك خدمات لم يشهدها الريف من قبل، ستدخل القرى في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال تنفيذ هذا المشروع القومي.



وفي تناولها للشأن المحلي، ذكرت صحيفة (الأخبار)، تحت عنوان (تبطين 2148 كم ترع في 20 محافظة)، أن وزارة الري انتهت من تأهيل وتبطين 2148 كيلو مترا من الترع حتى الآن فى 20 محافظة في إطار تكليفات الحكومة بتنفيذ المشروع القومي لتبطين الترع، كما يجرى العمل على تنفيذ أطوال تبلغ 745.5 كيلو متر، فضلا عن تدبير الاعتمادات المالية لـ350 كيلو مترا أخرى تمهيدا لطرحها على المقاولين.

وأضافت الصحيفة أن وزارة الري تواصل العمل في المشروع القومي لتبطين الترع خلال أجازة عيد الأضحى المبارك، وطبقا للبرنامج الزمنى للانتهاء من المشروع فى موعده.

وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الري أن إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى الآن تبلغ 8,233 كيلو متر، مشيرا إلى أن المشروع القومي لتبطين الترع، خاصة في الريف، تم إطلاقه في شهر سبتمبر الماضي، وتم اختيار مجموعة من الترع هي الأصعب، والتي بها مشكلات أكثر، موضحا أن المرحلة الأولى من المشروع ستنتهي في منتصف عام 2022، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 18 مليار جنيه تشمل جميع المحافظات.

وتحت عنوان (المشاط تبحث تحلية المياه مع شركة سكاتك النرويجية)، أشارت (الأخبار) إلى أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي التقت مع تيرجى بيلسكوج نائب الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث استعرضت الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية ُمتعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية في الدولة.

وأضافت الصحيفة "كما استعرضت وزيرة التعاون الدولي المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، مثل مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر، والذي تبلغ قيمته مليار دولار".. كما ناقشت المشاط، خلال اللقاء، الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي الدولة المصرية لتوطين الصناعة والتكنولوجيات الحديثة فى هذين المجالين.