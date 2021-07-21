هشام إدريس: زيادة إقبال السياحة العربية على الساحل الشمالي

خلال اجازة العيد

أكد هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن نسبة الإشغالات بالفنادق بالقاهرة الكبرى حققت ارتفاعاً نوعاً ما، إلا أن الساحل الشمالي كان له السيطرة والمقدمة في تحقيق معدلات إشغال مرتفعة، نتيجة لحركة السياحة العربية، بالإضافة إلى تراجع حجم الأنشطة الترفيهية بالقاهرة واتجاهها إلى الساحل الشمالي.

وأضاف إدريس، أن الطلب حاليا مرتفع جدا على الساحل الشمالي، وبالتبعية ارتفعت قيمة الليلة السياحية إلى حد كبير، موضحا أن الجنسيات الحالية المتواجدة هي العرب خاصة الوافدين من الخليج، إلى جانب الإسبان والوافدين من أمريكا اللاتينية.

وتابع أن الساحل الشمالي وما يحتويه من مقومات سياحية متميزة نجح في خطف عدد كبير من السائحين العرب “الأمراء، والشيوخ، ورجال الأعمال، والمستمرين” من شرم الشيخ، والغردقة، والقاهرة.

ونوه إلى أن مستوى الخدمات السياحية المتميز الذي تقدمه المنشآت الفندقية بالساحل الشمالي، إلى جانب الخصوصية وتطبيق متطلبات السائح العربي "السياحة العائلية الجماعية"، كلها كانت وراء زيادة إقبال السائحين العرب على هذه المنطقة ذات الجمال الرائع، والتي تنعم بمناخ متميز ونعومة رمالها وصفاء مياهها الفيروزية، ناهيك عن الهدوء والمتعة الذي يحقق ويلبي طلب الأشقاء العرب في سياحة الاسترخاء .

وأكد إدريس أن إرتفاع معدل السياحة العربية الوافدة إلى مصر خلال هذه الفترة، يدفعنا لمنح السائح العربي المزيد من الاهتمام، وضرورة الإسراع في إعادة ترتيب البيت من الداخل بتنفيذ خطط تطوير المطارات والفنادق وتدريب الكوادر لتجنب سلبيات تتسبب في شكوى السائح العربي على وجه الخصوص.

ويعد السوق العربي أحد الأسواق السياحية الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث أنه يمثل أكثر من 20% من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر قبل أزمة جائحة كورونا.

وأشار إدريس، إلى أنه يجب العمل على استقطاب فئات الشباب العربى من خلال خطط تسويقية وبرامج سياحية مميزة، لافتا إلى أن السياح العرب الذين يأتون إلى مصر الغالبية العظمى منهم من كبار السن.

وأكمل أن السعودية الآن على سبيل المثال أصبحت أكثر انفتاحًا بتسهيل تأشيرات الدخول إلى أراضيها، فضلا عن وجود سينمات والعديد من الخدمات الترفيهية التى تجذب الشباب وعلينا فى مصر أن نكون الأكثر تميزا لجذب المزيد من الشباب العربى للسياحة فى مصر.

يذكر أن وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة قد أطلقت الجزء الثاني حملة ترويجية وتسويقية بالسوق العربي على أهم المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى وكبرى منصات البحث والحجز، تحت شعار "الصيف في مصر حكاية"، وذلك استثماراً للنجاح والنتائج الإيجابية التي حققها الجزء الأول من الحملة، والذي تم إطلاقه في الأسبوع الأول من مايو الماضي للترويج السياحي لمصر ودعوة السائح العربي لزيارتها خلال موسم إجازات الصيف وعيد الأضحي المبارك.

وتضمن المحتوى الدعائى المصور التركيز على أهم مقومات مصر السياحية والأثرية من الطبيعة الخلابة والشواطي الرملية المميزة والأنشطة السياحية المختلفة، والأماكن التي يتردد عليها السائح العربي،علاوة على إلقاء الضوء على بعض المناطق السياحية والأثرية الغير نمطية، ودعوة السائح العربي لزيارة المقصد السياحي المصري خاصة المهتمين بالسياحة والسفر والمغامرات والأنشطة البحرية وسياحة العائلات والسياحة الشبابية مع التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المتبعة.