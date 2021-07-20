«مصر للأسمنت»: مبادرات الحكومة تساعد «التشييد والبناء» على تجاوز خسائر كورونا

قال المهندس نشأت مرسي رئيس شركة مصر للأسمنت المسلح إحدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للتشييد إن مبادرة التمويل العقاري تسهم في زيادة الرضا الشعبي على ما تقدمه الحكومة من مبادرات.

وأضاف مرسي في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة تعمل على تنمية الاقتصاد القومي عبر هذه المبادرات المهمة.

وأشار مرسي إلى أن مبادرات الحكومة تساعد قطاع التشييد والبناء على تجاوز الخسائر التي تكبدها جراء فيروس كورونا المستجد.