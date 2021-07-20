أعمال الشغب تكلف اقتصاد جنوب إفريقيا 3.4 مليارات دولار

أعلنت الرئاسة في جنوب أفريقيا أن أسبوعا من أعمال الشغب القاتلة قد يكلف البلاد خسائر في الإنتاج بحوالي 50 مليار راند (3.4 مليار دولار) بينما يعرض 150ألف وظيفة للخطر.



جاء ذلك في بيان للرئاسة، نقلاً عن تقديرات لجمعية أصحاب العقارات، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال الوزير بالوكالة في رئاسة الجمهورية خومبودزو نتشافيني للصحفيين في العاصمة بريتوريا اليوم الثلاثاء، إنه تم استهداف قرابة 200 مركز تجاري وتم نهب نحو 3000 محل تجاري خلال الاحتجاجات ، بينما تم تخريب 200 مصرف ومكتب بريد.



واندلعت الاحتجاجات بسبب سجن رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما ، وسرعان ما اندلعت اعمال شغب وفوضى عارمة في مقاطعتي كوازولو ناتال وجوتينج قتل خلالها 215 شخصا على الأقل.

ولم ترد انباء عن اضطرابات منذ يوم الاثنين.

وفي سياق متصل، تعاني أفريقيا من أزمة فيروس كورونا المستجد حيث أعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب إفريقيا، أن البلاد سجلت 183 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للوفيات من جائحة كورونا إلى 66859 حتى الآن.

ونقلت صحيفة تايمز لايف الجنوب أفريقية: أنه تم خلال الفترة نفسها تسجيل11 ألفاً و215 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى مليونين و295 ألفا و95 شخصاً.

ودخل المستشفيات لتلقي العلاج 400 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يعني أن هناك حاليًا 16 ألفاً و 819 شخصًا يعالجون في المستشفيات الخاصة أو العامة في البلاد.

أصدرت منظمة الصحة العالمية، تحديثًا يستند إلى توصيات فريق الخبراء الاستشاري للمنظمة المعني بالتلقيح ضد كورونا، ويتعلق بالفئات ذات الأولوية في التطعيم، خاصة في البلدان التي تمتلك كميات محدودة من لقاحات المضادة للفيروس.