تحديث وحدات مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج

أجرى الدكتور محمد خليفة استشاري الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير عام مركز القلب والجهاز الهضمي بسوهاج عدة تحديثات بوحدات المركز ومن ضمنها تحديث وحدة المناظير وتوسعة الوحدة لاستيعاب أكبر قدر ممكن من المرضى وإضافة خدمات إضافية بها ومحاولة تيسير كل العقبات لهذا العمل.

كما أعرب الدكتور طارق منصور أخصائي الجهاز الهضمي وعضو مجلس نقابة أطباء سوهاج وهو أحد الأطباء العاملين في الوحدة والمشاركين في العزل في الموجة الأولى أن الوحدة كانت ولاتزال تقدم هذه الخدمات من كبار الاستشاريين والأخصائيين في هذا المجال وكان لها دور كبير في إسعاف بعض مرضى كورونا ممكن أن يعانوا من القيء الدموي.

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وأضاف أن العمل بالمعهد ليس قاصرا على عمل المناظير فقط فهو يشمل الاستقبال والطوارئ والقسم الداخلي والعيادات التخصصية لمرضى الجهاز الهضمي مع وجود عيادة تخصصية لمرضى تقرحات القولون وعيادة تخصصية لمرضى أورام الكبد تشمل أكبر الاستشاريين في هذا المجال ووجود حقن بؤر سرطان الكبد عن طريق القسطرة الشريانية، وجهاز فايبروسكان لقياس درجة تأثير الكبد لمرضى فيرس ب ودهون الكبد ونأمل في توسعة دائرة الخدمات لتشمل اكبر وأحدث الأجهزة في مجال امراض الجهاز الهضمي.

والجدير بالذكر أن المركز يخدم قطاع كبير من سكان سوهاج منن يعانون من القيء الدموي الناتج عن دوالي المريء أو القرحة المعدية والنزيف الشرجي الناتج عن تقرحات القولون وخلافه وأورام المعدة والقولون مع أخذ العينة والمساعدة في التشخيص عن طريق مناظير الجهاز الهضمي العلوى والسفلي والقنوات المرارية.

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