مرصد الكهرباء: أقصى حمل اليوم 31 ألفًا و150 ميجاوات

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الثلاثاء، أن أقصى حمل اليوم 31 ألفًا و150 ميجاوات، مشيرًا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

أوضح المرصد أن اقصي حمل اليوم 31 ألفًا و150 ميجاوات والمتوقع يبلغ اليوم 14 ألفا 150 ميجاوات، مقابل 15 ألفا و850 ميجاوات أمس، لافتًا إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 24 ألفا و700ميجاوات بحسب تقرير مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

وذكر مرصد الكهرباء أن الحمل الأدنى اليوم في الإنتاج والفارق بين المتوقع والمتاح يبلغ 14150 ألف ميجاوات، وأن نسبة المتغيرات بالمقارنة بالعام الماضي كانت على مستوى الحمل الأقصى 7.39%، فيما أكد مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أن الحمل الأدنى بلغ 10.73%.

ونوه مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والمركز القومي للتحكم إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.