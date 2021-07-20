الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مستثمرو دمياط»: مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بشهادة المؤسسات العالمية

أسامة حفيلة
أسامة حفيلة

قال المهندس أسامة حفيلة النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى دمياط، إنه من المتوقع أن يشهد القطاع الصناعي حراكا خلال الفترة المقبلة، نتيجة للمبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي “حياة كريمة” لتحسين مستوى معيشة المواطن داخل الريف والقرى.

 

وأضاف حفيلة في تصريح لـ"الدستور" أن المبادرة ستلبي احتياجات المواطنين من خلال توفير مايحتاجونه من أجهزة كهربائية ومنزلية، ما يؤدي إلى تشغيل عدد كبير من المصانع الخاصة بالصناعات الكهربائية ومواد البناء والدهانات.

 

وأكد النائب الأول لرئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية، وذلك بفضل اهتمام وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة بالنهوض في مختلف القطاعات الاقتصادية. 

 

كما أكد أن المواطن المصري بدأ جني ثمار الإصلاح الاقتصادى والمشروعات القومية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الماضية، قائلا إنه لا أحد ينكر أن عند بداية تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى شعر المواطن بأزمة، والآن يشهد المواطن جني تلك الإنجازات.

 

وتابع أن هناك مبادرات تم اطلاقها مؤخرًا ستساهم في تنشيط عدد كبير من القطاعات مثل القطاع العقاري و الصناعي، وهي مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪ وقسط لمدة 30 عامًا. 

 

وفي سياق آخر، النائب الأول لرئيس الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، توقع زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة المقبلة نتيجة للمشروعات القومية والمدن الجديدة التي دشنتها الدولة، لافتًا إلى أن أي مستثمر أجنبي يبحث أولاً عن البيئة الاستثمارية المشجعة والمحفزة للاستثمار وبها بنية تحتية جيدة وهذا مافعلته مصر خلال الفترة الحالية.

مستثمرو دمياط مبادرة حياة كريمة القطاع الصناعي أسامة حفيلة المشروعات القومية الرئيس عبد الفتاح السيسي استثمارات التمويل العقاري

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يجوز توجيه أموال الزكاة لـ«حياة كريمة»؟

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