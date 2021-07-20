الثلاثاء 20 يوليو 2021
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بالخل والدقيق.. طريقة سهلة لتنظيف الممبار على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة تنظيف الممبار
طريقة تنظيف الممبار

تعتبر حلويات اللحوم والتي تتمثل في "الكرشه والممبار والفشه" من الأطعمة المفضلة لدى الكثير، وتنتشر هذه الوجبات بشكل كبير خلال أيام عيد الأضحى.

 

ويعد تنظيف الممبار من الأمور الصعبة، والتي تحتاج إلى عناء كبير، حيث يحتاج إلى اهتمام في التنظيف لتجنب المشكلات الصحية، فهو من أشهى الأطعمة المصرية، وكذلك من أكثرها احتياجا لعناية شديدة في التنظيف لتجنب رائحة الزفارة والرواسب.

 

وفي التقرير التالي قدمت الشيف نجلاء الشر شابي، من خلال برنامجها "على قد الأيد" عدد من الطرق التي تساعد في تنظيف الممبار بشكل أكبر من الطرق التقليدية، بالإضافة إلى أنها لا تحتاج إلى عناء كبير.

 

طريقة تنظيف الممبار بواسطة «الخل والدقيق»

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة جديدة لتنظيف "الممبار" والذي يحتاج إلى الكثير من العناء للتخلص من الدهون والحصول على ممبار نظيف وناصع البياض.

أوضحت الشرشابي، أن الخل والدقيق يساهم بشكل كبير في تنظيف الممبار من كلافة الرواسب وإزالة الدهون المترسبة علي الأكلة الأشهر بين المصرين والتي تندرج تحت أسم حلويات اللحوم.

 

خطوات تنظيف الممبار:

  • تتمثل الخطوة الأولى في التأكد من خلو الممبار من الدهون، وذلك بواسطة سكين حاد.
  • تنصح الشيف نجلاء بضرورة تقطيع الممبار إلى قطع صغيرة لتسهيل عملية التنظيف.
  • الخطوة التالية تتمثل في شطف الممبار جيدًا بالماء، وتركه في ماء بالخل لمدة ساعة لإزالة الرواسب والدهون.
  • بسكين حاد، تكشط الطبقة الخارجية للممبار حتى تزال تمامًا ويتحول لونه للأبيض.
  • بعد إزالة الطبقة الخارجية يشطف بالماء جيدا، وينقع في ماء بخل وبعض من الدقيق ويفرك جيدًا.
  • يشطف الممبار بمياه نظيفة مجددًا، ويقلب تحت الحنفية لتنظيف الوجه الآخر له من الداخل.
  • بعد قلبه على الوجه الآخر، نكرر الخطوات السابقة بنفس الترتيب حتى نتأكد من التنظيف.

 

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