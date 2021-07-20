الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية العراقى يصل واشنطن لعقد جولة الحوار الاستراتيجى

فؤاد حسين
فؤاد حسين

وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، إلى واشنطن على رأس الوفد المفاوض لعقد جولة الحوار الاستراتيجي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان لها قبل قليل، إن جولة الحوار الاستراتيجي ستنطلق في 23 يوليو الجاري.

وأضافت وزارة الخارجية العراقية أن الوزير فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن سيرأسان الجولة التفاوضية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية واع.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، تطلع العراق لدعم المجلس الأوروبي لإصلاحاته الاقتصادية في إطار الورقة البيضاء.

وأجرى الكاظمي مكالمة متلفزة مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، وبحث خلالها العلاقات بين العراق والاتحاد الأوروبي، وسبل تطويرها، إضافة لبحث ملف اللاجئين والنازحين العراقيين، ومعالجة ما يواجهونه من مشكلات وسبل عودتهم إلى منازلهم بعد تأمين الظروف الملائمة لذلك، فضلًا عن التعاون مع الاتحاد الأوروبي في جهود مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان له أن رئيس مجلس الوزراء أعرب عن تمسك العراق بنهج أفضل العلاقات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية، وتطوير مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري مع الشركات الأوروبية الكبرى، والاستفادة من التجربة الأوروبية في النهوض ما بعد الحروب، وتقديمها نموذجا للتنمية، كما حصل بعد الحرب العالمية الثانية.

وأشار البيان إلى تطلع العراق لدعم الاتحاد الأوروبي للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة في إطار الورقة البيضاء التي تنطوي على إصلاحات مالية، واقتصادية، ومؤسساتية، وما تواجهه من تحديات كبيرة بسبب وجود أطراف عديدة متضررة منها". 

من جانبه أوضح رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، سعيه لتطوير العلاقات مع العراق، والحرص على إقامة شراكة حقيقية معه.

وأكد ميشيل دعم المجلس الأوروبي للانتخابات النيابية المقررة.

كما أشاد ميشيل بالدور الإقليمي المتنامي للعراق، منوهًا بأن المجلس الأوروبي يعد العراق شريكًا أساسيًا ومفضلًا في المنطقة.

وزير الخارجية العراقي واشنطن زيارة ​وزير الخارجية​ الأمريكي الحوار

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وائل لطفي

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