«حسين ومازن».. طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا (صور)

بملامح طفولية بريئة، وابتسامة جميلة مرتسمة على وجهيهما، تجذب كل من ينظر إليهما، نظرًا لأنها نابعة من القلب، يبيع حسين ومازن، أطفال في عمر الزهور البالونات بألوانها المختلفة على الأطفال والأهالي المارة بمحيط المسجد الجامع خلال فترة الصباح.

ومن ناحيته قال حسين محمد، البالغ من العمر 16 عامًا، إنه وصديقه مازن أحمد، ويبلغ من العمر 10 سنوات، يحرصا على بيع البالونات للأطفال للسعي وراء رزقهما خلال موسم العيد فقط، وأنهما لا يعملا في بيعها في غير الموسم، قائلاً: ''إحنا بنعتبر بيع البالونات زي مشروع صغير بس في العيد''.

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا

وأضاف لـ''الدستور"، إنهما بدأا في بيع عدد كبير من البالونات من الألوان المختلفة، والتي تعتبر إحدى وسائل البهجة والسعادة، خلال الفترة الصباحية، للأطفال الذين توافدوا مع أمهاتهم لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الجامع، حيث إنهما اختارا البدء بهذا المكان وخاصة أثناء تأدية الصلاة نظرًا لتجمع عدد هائل جدًا بهذا المسجد في موسم كل عيد، وأنهما استطاعا الانتهاء من كميات منها، وتراوح سعر البالونين 5 جنيهات.

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا

جدير بالذكر أن أدى الآلاف المواطنين صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامع في مدينة أسوان، وسط أجواء مليئة بالفرحة والبهجة لحلول العيد، ورافق الأهالي أولادهم الصغار لمشاركتهم في تلك الأجواء.

وحرص الأهالي على الافتراش أيضًا امام الأندية وبطول الطريق على شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، وجاء ذلك نظرًا للازدحام لغلق منطقة معينه عند شارع كورنيش النيل لتأمين المواطنين المفتشين أمام المسجد.

وجاءت صلاة عيد الأضحى المبارك، صباح اليوم الثلاثاء، بالمسجد الجامعي في أسوان، وسط تكثيفات أمنية مشددة، لتأمين المصلين بالمسجد والشوارع، كما تم التأمين بسيارة إسعاف وإطفاء متمركزين أمام المسجد.

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا



شهد شارع كورنيش النيل في مدينة أسوان، صباح اليوم الثلاثاء، ازدحام شديد للأهالي عقب عودتهم من صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الجامع اول المدينة، حيث أنهم حرصوا على السير قدمًا للعودة إلى منازلهم بالمناطق المختلفة داخل المدين، وجاء ذلك نظرًا لقلة عدد وسائل الموصلات المارة بطريق الكورنيش خلال هذا التوقيت الصباحي.

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا

طفلان يبيعان البالونات للاستفادة من عيد الأضحى تجاريا