موفد روسيا إلى أفغانستان: طالبان مستعدة لـ«تسوية» سياسية

رأى الموفد الروسي إلى أفغانستان زامير كوبولوف، اليوم الثلاثاء، أنّ قادة حركة طالبان التي تشن هجوماً واسعاً مع بلوغ انسحاب القوات الأجنبية من البلاد مراحله الأخيرة، مستعدون للتوصل إلى تسوية بعد 20 عاماً من القتال.

وقال كوبولوف، خلال مؤتمر تمّ بثّه عبر الإنترنت: "أشعر وأرى، لا من خلال المواقف فحسب بل أيضاً عبر النوايا التي يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، أنهم مستعدون لتسوية سياسية، ولكن من وجهة نظرهم، يجب تقديم التسوية السياسية بكرامة".

نفذت مجموعة من الدبابات التابعة للجيش الروسي مسيرة إلى ساحة التدريب "حرب ميدون" على حدود طاجيكستان مع أفغانستان.

وبحسب مانقلته وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، فإن ذلك يأتي ضمن الاستعدادات للمناورات العسكرية المشتركة التي ستجريها روسيا وطاجيكستان وأوزبكستان في مقاطعة حطلون جنوبي طاجيكستان في مطلع أغسطس المقبل.

ويقوم العسكريون الروس في المنطقة بنشر مراكز القيادة وتجهيز الموقع القتالية وتمويه المعدات العسكرية.

وقال السفير الروسي لدى طاجيكستان إيجور لاكين-فرولوف، أمس الإثنين، إن روسيا مستعدة لتقديم أي مساعدة لطاجيكستان سواء من خلال منظمة معاهدة الأمن الجماعي أو على أساس ثنائي، في حالة تسلل متطرفين عبر حدودها انطلاقا من أفغانستان.

بالتزامن، أعلن مسؤول عسكري روسي أن روسيا وأوزبكستان وطاجيكستان ستجري تدريبات مشتركة في الفترة من 5 إلى 10 أغسطس المقبل في جنوب طاجيكستان على بعد 20 كم من الحدود مع أفغانستان.

وقال العقيد ألكسندر لابين، قائد المنطقة العسكرية المركزية في الجيش الروسي، في تصريحات للصحفيين: في أوائل أغسطس سنشارك في تدريبات مشتركة مع وحدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة لجمهوريتي طاجيكستان وأوزبكستان في ميدان التدريب "حرب ميدون".

وأضاف: "أثناء التدريبت سنعمل على التحضير لإجراء عمليات قتالية بمجموعة مشتركة من القوات لهزيمة وحدات للتنظيمات المسلحة غير الشرعية تتوغل في أراضي دولة حليفة".