«الزراعة» تقدم نصائح لطهى لحوم العيد

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في معهد بحوث الأغذية تقديم نصائح الطهي للحوم العيد بعد الذبح.

وأكدت الدكتورة منال عزالدين أستاذ التغذية بمعهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، أنه من أهم النصائح أثناء الطهى، ألا يتم طهى الحيوان بعد الذبح بشكل مباشر لأن اللحم يكون فى حالة تسمى التيبس وفى حالة طهى اللحم فى هذه الحالة تكون النتيجة غير مرضية فيجب ترك اللحم فى الثلاجة لمده تتراوح من ٦-١٢ ساعة على درجه ٤ م، متابعة: من أفضل طرق الطهى السلق، لأننا نستطيع تحديد الدهون من أنسجة اللحم وبالتالى يسهل فصلها لأن جرام الدهون يساوى ٩ سعرات حرارية.

وتابعت أستاذ التغذية، أن فخدة الكتف وموزة الفخدة هى أفضل المناطق فى السلق، ويتم الاحتفاظ بالشوربة بعد عملية السلق وتحفظ فى الثلاجة لمدة ٢٤ ساعة وبعد ذلك يتم استخدمها بعد إزالة الدهون المتجمعة على السطح والتخلص منها واستخدام باقى الشوربة الخالية من الدهون فى عمل الفتة والرقاق، أما اللحم المشوى لا بد من تقطيعه شرائح رقيقة حتى لا يستغرق وقتًا طويلًا على الشواية ويجب تتبيله بالليمون والخل وتوابل اللحم ويفضل الشواء على شواية البوتاجاز أو الشواية الكهربائية وذلك أفضل صحيًا لعدم وجود الفحم.

وأكدت منال عزالدين، أنه فى حالة استخدام الفحم يجب أن يتم وضع اللحم بعد تمام إشعال الفحم حتى لا تتصاعد الأبخرة التى تحتوى على عنصر الكربون إلى سطح اللحم وضع اللحم على مسافة مناسبة من الفحم، وعدم تعريضه بشكل مباشر للفحم وأفضل القطع للشواء الضلوع أو الريش وبيت الكلاوى وموزه اليد.

وأوضحت أنه يفضل طهى الكبدة والقلب بعد استخراجها من جسم الأضحية مباشرة أو يتم حفظها بالتجميد مع الأخذ فى الاعتبار أن الكبدة والمخ واللسان والطحال مرتفعة فى محتواها من الكوليسترول ولا ينصح بتناولها لكبار السن، والرقبة تعتبر من الجزاء المفضلة لعمل الشوربة المستخدمة فى الفتة والرقاق، وكما يفضل الحرص على وجود طبق السلطة على السفرة، لأنه مصدر للعديد من الفيتامينات ومضادات الأكسدة وأهمها "فيتامين ج" المقوى للمناعة والذى يرفع أيضًا من كفاءة امتصاص الحديد الموجود باللحم.

وعن أهمية اللحوم الحمراء، إشارات الى أن اللحوم الحمراء تحتوى على عنصر السلينيوم الذى يعمل على الحفاظ على صحة القلب ومستوى السكر بالدم، كما أنه يحافظ على كفاءة عمل هرمونات الغدة الدرقية ويعتبر اللحم مصدر للزنك اللازم للنمو، وتعتبر اللحوم الحمراء الطعام الوحيد الذى يحتوى على فيتامين b12 المهم فى بناء أنسجة الجسم والجهاز العصبي، اللحم مصدر للبروتين اللازم لبناء الجسم ويجب ألا يزيد المتناول من اللحوم فى اليوم عن ١٢٥ جرامًا وهذه هى احتياجات أجسامنا حتى يمر العيد بأمان وبدون مشاكل صحية.