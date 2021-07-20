«الداخلية» تضبط 72 ألف شيشة في حملات منع تداولها بسبب كورونا

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة لاستهداف المطاعم والمقاهى والمحال والمراكز التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية، في إطار جهود الداخلية لمكافحة كورونا والحفاظ على صحة المواطنين، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق.

وأسفرت تلك الحملات ـ خلال شهر ـ عن ضبط 9017 قضية فى مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالى مضبوطات 72320 شيشة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون، حرصاً على أمن وسلامة المواطنين، حيث جاء ذلك فى إطار الخطة المتكاملة التى اتخذتها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، والتى تمثلت فى عدد من القرارات والإجراءات الاحترازية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

ووجهت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، حملاتها على كافة المقاهى والكافتيريات، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

جهود مكثفة تقوم بها الشرطة النسائية، عقب انتشارها في الشوارع وأمام السينمات والحدائق والمتنزهات ؛ لمنع المتحرشين في شوارع القاهرة والجيزة؛ مكافحين العنف ضد المرأة.

ووجهت القيادات الأمنية بتكثيف الحملات الأمنية للتصدي للمتحرشين، بمناطق التجمعات والحدائق والمتنزهات، لفرض الحالة الأمنية تحسبًا لوقوع أي أعمال عنف أو شغب من شأنها تعكير صفو الاحتفال.

وشددت على ضرورة تواجد وتعزيز انتشار الخدمات المرورية والأمنية بعدد من الميادين والتقاطعات الرئيسية للعمل على تحقيق السيولة المرورية وإزالة المعوقات التي من شأنها التأثير على حركة سير السيارات والمشاة.

حملات بالنقل

ومن ناحية أخرى، يواصل رجال شرطة النقل والمواصلات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى ، جهودهم في تأمين احتفالات المواطنين داخل القطارات ومحطات المترو، في ظل زحف المواطنين على السكة الحديد للسفر لبلادهم في عيد الأضحى المبارك.

وجاء ذلك خلال حملات أمنية موسعة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن الاقتصادي.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 2986 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية.