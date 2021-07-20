بدء فعاليات معرض الطيران الدولى «ماكس 2021» فى روسيا

بدأت، اليوم الثلاثاء، في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، فعاليات معرض الطيران الدولي "ماكس 2021" وسط مشاركة دولية فعالة، مع مراعاة إجراءات الوقاية الصحية.

وينعقد المعرض هذا العام بنسخته الـ 15 في مطار جوكوفسكي، خلال الفترة من 20 وحتى 25 يوليو الجاري، وسيفتح المعرض أبوابه أمام الجمهور اعتبارًا من يوم غد الأربعاء.

ومن المتوقع أن يشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في افتتاح فعاليات المعرض اليوم.

وتشارك في المعرض هذا العام، شركات من بلجيكا والمملكة المتحدة وألمانيا والهند والصين وهولندا وبيلاروس وكازاخستان والولايات المتحدة، إلى جانب كبرى الشركات الروسية الناشطة في مجال صناعة الطيران.

ومن أبرز الشركات الدولية المشاركة في المعرض شركة الطيران الأمريكية "بوينج" وشركة الطيران الفرنسية "إيرباص".

ويعد المعرض حدثًا دوليًا مهمًا في عالم الطيران، حيث يتم عرض أحدث ما تم التوصل إليه في صناعة الطيران الروسية والعالمية.

ومن المتوقع أن يجذب اهتمام المشاركين 3 نماذج من الطائرات الروسية الواعدة، وهي النسخة المعدة للتصدير من المقاتلة "Su-57E"، ومقاتلة جديدة من الجيل الخامس ذات محرك واحد مخصصة للتصدير أيضًا، وفي القطاع المدني سيتم عرض طائرة الركاب الروسية الحديثة "MC-21" المزودة بمحرك من الجيل الجديد (PD-14).



المفاجأة الكبرى

وكان صانع الطائرة العسكرية الروسية الجديدة قد نشر الفيديو الذي يُظهر بعض ملامح الطائرة التي قال صانعها عنها إنها طائرة جديدة تمامًا. ورأى بعض الخبراء أن المقصود بالطائرة الجديدة المزمع تقديمها في أول أيام معرض "ماكس 2021" طائرة مقاتلة خفيفة بمحرك واحد من الجيل الخامس وهي موجهة للتصدير.

ووفق الخبير أوليغ بانتيلييف، فإن تقديم المقاتلة الروسية الجديدة سيفجر المفاجأة الكبرى في معرض "ماكس 2021" حيث يتم تقديمها إلى 120 وفدًا من 65 بلدًا.

ويُتوقع أن يتقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاهدي الطائرة المقاتلة الروسية الجديدة.

طائرة "إيليوشين" الجديدة

ومن الطائرات الروسية الجديدة التي يتم عرضها لأول مرة في معرض "ماكس 2021" طائرة "إيل-112في" وهي طائرة عسكرية مخصصة لأغراض النقل، تستطيع أن تحمل الجنود والأسلحة والمعدات العسكرية، وبإمكانها أن تحمل ما يبلغ وزنه الإجمالي 5 أطنان إلى مسافة 1200 كيلومتر بسرعة 470 كيلومترًا في الساعة.

طائرة "بايكال"

ويُتوقع أن يشهد معرض "ماكس 2021" في يوم 21 يوليو تقديم طائرة جديدة أخرى تحمل اسم "بايكال" وهي مخصصة لنقل الركاب.

ومن المواصفات المعلنة لطائرة "بايكال" التي تستطيع الإقلاع من المطار الترابي، الحمولة: 2 طن. المدى: 1500 كيلومتر. السرعة الملاحية: 300 كيلومتر في الساعة.

وبحسب شركة "بايكال إنجينيرينغ"، فإن المؤشرات الاقتصادية لطائرة "بايكال" أفضل كثيرًا من نظيراتها الأجنبية في حين أن ثمنها أقل بنسبة 30 إلى 50%.

الطائرة المسيرة الاعتراضية

وفي معرض "ماكس 2021" يتم عرض طائرات مسيرة جديدة أيضًا منها طائرة "فولك 18" من إنتاج مجمع الدفاع الجوي-الفضائي "ألماز أنتي" وهي مخصصة لمكافحة طائرات العدو المسيرة، وتستطيع أن تكتشف الطائرات المسيرة الهجومية بشكل أوتوماتيكي، ثم تُسقطها أو تدمرها عن طريق الصدم في الجو.