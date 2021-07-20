الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إقبال على شواطئ رأس البر احتفالا بعيد الأضحى

رأس البر
رأس البر

شهدت حدائق مدينة رأس البر و شوارعها صباح اليوم الثلاثاء في مدينة رأس البر إقبال كبير من المصطافين لقضاء اول ايام عيد الأضحى والاحتفال به.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنها تتابع الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، حيث تواصلت مع أصحاب محال الجزارة مناشدة إياهم بالإعلان عن أسعار بيع اللحوم بشكل واضح أمام المواطنين وتخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها، وكذا التأكد من سلامة اللحوم قبل بيعها، مؤكدة أنه يتم المرور بشكل دورى من قبل لجان مختصة بالطب البيطرى والتموين لمتابعة ذلك بشكل دورى.

كما أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط على تواجد الأطباء وطاقم التمريض بالنوبتجيات وتوافر المستلزمات الطبية والعلاجية واستعداد المستشفيات التام خاصة في مدينة رأس البر مع تردد أعداد كبيرة من رواد المدينة خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن الاطمئنان على انتظام حركة العمل بالعيادات الخارجية ومركز تلقى لقاح فيروس كورونا بالمستشفى، خلال الزيارة.

واطمأنت "محافظ دمياط" على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات و جاهزية نقاط تمركز الإسعاف و تجميع الأطفال التائهين و معدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات و تحصيل الرسوم المقررة من الشوادر والتصدى للمخالفات للتعديات على الطريق العام لتيسير الحركة المرورية والمشاة. 

واطمأنت "محافظ دمياط" على جاهزية شواطئ مدينة رأس البر و توافر كافة الخدمات وجاهزية نقاط تمركز الإسعاف وتجميع الأطفال التائهين ومعدات الانقاذ، واطلعت على خطة التعامل من الحالات فور انقاذها من الغرق.

كما أصدرت تعليمات مشددة بشن حملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحصيل الرسوم المقررة من الشوادر والتصدى للمخالفات للتعديات على الطريق العام. 

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