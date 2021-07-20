روسيا: إقبال أجنبي على شراء مقاتلات «سوـ 35» متعددة المهام

قال مدير الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني الروسي دميتري شوجاييف، اليوم الثلاثاء، إن مؤسسته تلقت طلبات أجنبية جديدة لشراء مقاتلات (سو-35) الروسية المتعددة المهام.

وأضاف شوجاييف- وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية: "نتلقى بانتظام طلبات رسمية لاقنتاء مقاتلات (سو-35)، مضيفا أن الطائرات الروسية الحديثة ومن بينها (سو-35)، أثبتت فعاليتها ونجاحها خلال عمليات القوات الجوية الروسية في سوريا.

وتابع أن روسيا سلمت 24 مقاتلة من طراز (سو-35) إلى الصين، موضحا أنه لا توجد طلبات جديدة من الشركاء الصينيين لشراء هذه المقاتلات إلا أن بلاده مستعدة لمزيد من التعاون مع بكين في هذا الملف.

يشار إلى أن مقاتلات (سو-35) تتمتع بقدرة فائقة على المناورة ومخصصة لتحقيق التفوق الجوي، وكذلك تقديم الدعم الجوي للقوات وتوجيه الضربات ضد الأهداف البرية والبحرية.



وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في وقت سابق، أن وزارة الدفاع تعتزم إبرام عقد جديد مع شركة "سوخوي" لشراء مقاتلات "سو 35 إس" الحديثة بقيمة 70 مليار روبل بحلول نهاية العام الجاري، مؤكدا " نخطط بحلول نهاية العام الجاري لإبرام عقد حكومي إضافي لشراء مقاتلات "سو 35 إس" متعددة الوظائف بمبلغ يصل إلى 70 مليار روبل".

وأضاف " أن وزارة الدفاع الروسية أبدت اهتمامًا بشراء مجموعة كبيرة من المروحيات الهجومية من نوع "مي-8أ إم تي إش-في إن" لقوات العمليات الخاصة".

وأجرت مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية مقارنة بين المقاتلة الأمريكية "إف - 15" والمقاتلة الروسية "سو 35 إس"، مشيرة إلى أن كليهما ينتمي إلى الجيل الرابع، ويمتلكان صفات متشابهة، وموضحة أن المقاتلة الروسية تتفوق في التسليح والمناورة وامتلاكها تقنيات التشويش الراداري لتضليل الصواريخ المعادية.

ومن المعروف أن مقاتلة "سو-35" مزودة برادار "إيربيس"، الذي يستطيع اكتشاف المقاتلات المعادية على بعد يزيد على 400 كم، ويستطيع اكتشاف الطائرات الخفية على بعد يزيد على 80 كم، ويمكنه أن يتعقب 30 هدفا جويا في آن واحد.