12 رصاصة واقتلاع العين.. تفاصيل جديدة في اغتيال رئيس هايتي «مويس»

كشفت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية عن تفاصيل جديدة حول مقتل واغتيال رئيس هايتي السابق جوفينيل مويس، وذلك بناءا على تسجيلات صوتية حصلت عليها.

ووفقا للصحيفة فإن جيوفاني قبل اغتياله في منزله المطل على العاصمة، اتصل بقائد الشرطة وضابط بالقوة التكتيكية فيها في تمام الواحدة والنصف فجر 7 يوليو الجاري.

وطلب مويس من الضابط التحرك بسرعة لصد الهجوم عليه، وقال له: "أحتاج لمساعدتك الآن. حياتي في خطر، تعالوا انقذوني، إنهم يطلقون النار قرب المنزل، قم بحشد الناس"، ثم ظهر صوت إطلاق النار.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: كان مويس على ظهره عند وصول رجال الشرطة، وكان مغطى بالدماء في غرفة نومه، فضلا عن آثار لـ 12 رصاصة في الجبهة والصدر والورك والبطن "كما كانت عينه اليسرى مقتلعة، وهي ممارسة مرتبطة بالشعوذة، لمنع القتيل من رؤية من العالم الآخر" بحسب ما شرح الضابط الذي طلب من الصحيفة عدم ذكر اسمه.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه ليس هناك خطط في الوقت الراهن لإرسال قوات أمريكية إلى هايتي، لتوفير الأمن في الدولة الكاريبية في أعقاب اغتيال رئيسها، وفقا لفرانس برس.

وتابع الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي، " إننا فقط نرسل قوات مشاة البحرية لسفارتنا لضمان أمان من فيها، لكن فكرة إرسال قوات أمريكية إلى هايتي ليست مطروحة حتى هذه اللحظة".

وتعاني هايتي من اضطرابات سياسية في أعقاب اغتيال رئيسها جوفينيل مويس الأسبوع الماضي، وكانت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المؤقت كلود جوزيف قد طلبت من إدارة بايدن نشر عاجل للقوات لتأمين موانئ البلاد البحرية والجوية والنفطية.

القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم بتهمة قتل رئيس هايتي

يذكر أنه تم إلقاء القبض على اثنين آخرين من المشتبه بهم بتهمة قتل رئيس هايتي جوفينيل مويس.

وقالت الشرطة، إنها ألقت القبض على اثنين من مواطني هايتي، وإنه تم العثور على العديد من البنادق والمسدسات والذخيرة وكذا ثلاث قنابل يدوية في منزليهما.