الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

عقب صلاة عيد الأضحى.. محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء بالضواحى

محافظ بورسعيد يتابع
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء

عقب الانتهاء من صلاة عيد الأضحى قام اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بتفقد ومتابعة أعمال  تطوير ورفع كفاءة منطقة فاطمة الزهراء بحى الضواحى والوقوف ميدانيآ على الأعمال الجارية ، رافقه خلالها اللواء أحمد قاسم رئيس حى الضواحى  ودكتورة نور الهدى الجمال رئيس مجلس إدارة مؤسسة مشكاة نور.

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي المنطقة بعيد الاضحي المبارك مبديا سعادته بتواجد وسط أهالي حي الضواحي.

 

وأطلع "المحافظ "على حجم ومعدلات الأعمال التى تمت حتى الآن داخل  منطقة فاطمة الزهراء، مستمعا لشرح تفصيلى من الجهات المختصة عن تفاصيل إنجاز العمل طبقا للخطة الزمنية المقررة،  حيث وصل العمل لمراحل متقدمة فى مختلف الاتجاهات التى تشهد تطوير بالمنطقة.  

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وأكد "محافظ بورسعيد " بان أعمال التطوير بالمنطقة شاملة للمرة الأولي ولم تشهدها منطقة فاطمة الزهراء منذ سنوات عديدة ، مشددا على التنسيق بين كافة الجهات لضمان سرعة انجاز العمل على درجة عالية من الكفاءة ، تماشيا مع أعمال التطوير التى شهدها حى الضواحى على كافة الأصعدة.

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وتتضمن الخطة الشاملة للتطوير رصف الطرق الداخلية بالمنطقة ، وتغيير نوازل الصرف الصحى وصيانة الأعمدة الكهربائية، وتركيب شبكة جديدة للصرف الصحى وتوصيل المياه، وزيادة الطابع التجميلى بالمنطقة ، بالإضافة إلى مبادرات تعديل السلوكيات للحفاظ على ما يتم إنجازه، حيث أوضح "المحافظ"  أن حى الضواحى حظى على نصيب كبير من أعمال التنمية مؤخرا ، بما يليق بحياة المواطنين فى محافظة بورسعيد.

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وفي شأن آخر وخلال جولته الصباحية عقب صلاة عيد الأضحى المبارك ، قام  اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بزيارة قوات أمن بورسعيد لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك ، حيث استقبله اللواء ناصر حريز  مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية.

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وقدم " محافظ بورسعيد " أرق عبارات التهنئة القلبية إلى رجال وأفراد قوات أمن بورسعيد من الضباط والجنود بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وأشاد" محافظ بورسعيد" بالدور والمجهود الكبير لرجال الشرطة في فرض الأمن، وتأمين المواطنين والمنشآت، وتطبيق قرارات الدولة، حرصا على صحة المواطنين. وكذلك الحفاظ على أجواء الهدوء وحالة الاستقرار السائدة، والتصدي للخارجين عن القانون.

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محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء 

وأكد" المحافظ" أن رجال الشرطة يسطرون أروع ملاحم البطولة ويواصلون الليل بالنهار ومعاونة الأجهزة التنفيذية في تنفيذ خطط التنمية بالمحافظة و تطبيق الإجراءات الاحترازية  لمواجهة فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم ، مؤكدا أننا نثمن الدور البطولى لرجال الشرطة المصرية فى الحفاظ على أرواح المواطنين وحماية البلاد من الخارجين عن القانون ،داعيآ الله أن يحفظ بلادنا وينعم عليها بالأمن والاستقرار الدائم

محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
محافظ بورسعيد يتابع تطوير منطقة فاطمة الزهراء
تفقد عيد الأضحى محافظ صلاة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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