الثلاثاء 20 يوليو 2021
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محافظات

محافظ القاهرة يؤدى شعائر صلاة عيد الأضحى بمسجد الأزهر (صور)

محافظ القاهرة يؤدي
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد

أدى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونوابه للمناطق الغربية والشرقية والشمالية وعددًا من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمواطنين، أداء صلاة عيد الأضحى المبارك بالجامع الأزهر الشريف في أجواء احتفالية، وسط التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية  خلال إقامة شعائر الصلاة، وغلق مصلى النساء، و مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين، والحرص على عدم التكدس وجلب المصلى الخاص بكل مصلي.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد

وحرص اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، عقب أداء صلاة العيد على تهنئة المواطنين بحلول العيد، داعيًا المواطنين إلى عدم الذبح بالشوارع والحفاظ على نظافتها حرصًا على الصحة العامة، مؤكدًا فتح جميع المجازر المرخصة بالقاهرة بالمجان لاستقبال أضاحي المواطنين.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد

وأقيمت شعائر صلاة العيد في القاهرة 2021، طبقًا للحسابات الفلكية في القاهرة والجيزة في تمام الساعة 5:32 صباحًا.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد

ومن جهته، شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الأوقاف بالقاهرة، بالتأكيد على أئمة المساجد بضرورة التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي أصدرتها لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بصلاة عيد الأضحى المبارك، وعدم إصطحاب الأطفال خلال إقامة شعائر صلاة العيد، وغلق مصلى النساء والتعامل معها مثل صلاة الجمعة وبنفس الإجراءات الاحترازية المتبعة في هذا الشأن، مع التشديد على مراعاة مسافة التباعد من قبل المواطنين، والحرص على عدم التكدس، وجلب المصلى الخاص بكل مصلي، وارتداء الكمامات للجميع داخل المسجد حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد

وأكد المحافظ على التزام المواطنين بالإجرءات الاحترازية، موجهًا مديرية الأوقاف بالقيام بأعمال تطهير وتعقيم ونظافة المساجد المعدة للصلاة، وتقديم النصح للمواطنين عبر الأئمة والخطباء ومواقع التواصل الاجتماعي بعدم الذبح بالشوارع وأمام المساجد، وعدم التزاحم وقت الصلاة حرصًا على الصحة العامة.

محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
محافظ القاهرة يؤدي صلاة العيد
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