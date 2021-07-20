توزيع الحلوى والبالونات على المارة وسط فرحة عارمة من الأهالى بالمحلة

شهد مسجد الشامى بمدينة المحلة الكبرى قيام عدد من المواطنين بتوزيع الحلوى والبالونات على المارة وسط فرحة عارمة من الأهالى.

وأدى المئات من المواطنين صلاة الأضحى المبارك بمحافظة الغربية فى المساجد التى تم تخصيصها من قبل مديريه الأوقاف وسط إجراءات احترازية شديدة.

وأكد الحاج أحمد زهران، من أهالى مدينة طنطا، أن صلاة العيد تمت وسط إجراءات احترازية وفرحة عارمة بين الأهالى، مشيرا إلى أن جميع الشوارع كانت خالية من القمامة فى مظهر لم يعتاده منذ عدة سنوات.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، تابع انتظام سير العمل داخل مجزر السنطة العمومي، وذلك من خلال الجولة التفقدية التي رافقه فيها الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة.

وخلال الجولة، تابع المحافظ جاهزية المجزر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، وكذا الاستعدادات لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان من توفير استراحة استقبال وكافة وسائل الراحة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

يُذْكَر أن محافظ الغربية قد أصدر قرارًا يقضي بمنع إقامة الشوادر للذبح واقتصار الذبح داخل المجازر فقط بالمجان للأهالي طوال فترة العيد من خلال 20 مجزر منتشرة في جميع المراكز.



محافظ الغربية يرسل برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية

وأرسل الأستاذ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ العربية برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك وجاء نصها:

يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهاني القلبية بمناسبة عيد الأضحى المبارك متوجهًا للمولى- عز وجل - بخالص الدعوات لسيادتكم بوافر الصحة ولمصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات ، دامت مصر آمنه وقوية تحت قيادتكم الحكيمة وكل عام وسيادتكم بخير.