توافد المواطنين على مساجد القناطر الخيرية لأداء صلاة العيد

بدأ توافد المواطنين بمنطقة القناطر الخيرية لتأدية صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد القديم بعد أن منع فيه الصلاة في العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقام عمال المسجد بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء دخول المصلين من تباعد اجتماعي وتوزيع الكمامات على جميع المصلين حفاظا على صحة المواطنين.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن إقامة صلاة عيد الأضحى ستكون فقط في جميع المساجد التي تقام بها الجمعة، دون إقامتها في الساحات، مؤكدا على عدم السماح بإقامة صلاة العيد في الزوايا ولا المصليات ولا الساحات ولا في الطرقات.

توافد المواطنين على مساجد القناطر الخيرية

وطالب وزير الأوقاف المصلين بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب الالتزام بها في صلاة العيد باصطحاب المصلى وارتداء الكمامة وقت الصلاة مع التباعد الاجتماع، مشددا على ضرورة فتح المسجد قبل الصلاة بـ 10 دقائق ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط.

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة العيد في جميع محافظات مصر متفاوته ، لكن أغلب المحافظات، منها القاهرة والجيزة، في متوسط الساعة 05:31 – 05:32 صباحًا، بينما يختلف في المحافظات وفقا للتوقيت المحلي لكل محافظة.

توافد المواطنين على مساجد القناطر الخيرية

ويتراوح الزيادة والنقصان في المواقيت بنحو 10 دقائق باختلاف المحافظات، وتعلن أقسام الإدارة المركزية لشئون الخرائط.

وسمحت المساجد المخصصه للصلاة بدخول أعداد محدودة من المصلين للمساجد مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الوقت الذي افترش فيه المئات الساحات الخارجية للمساجد لأداء صلاة العيد، مرتدين الكمامات حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين من اي اصابات مع اخذ كافة الإجراءات الاحترازية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد وحرصا علي سلامة المصليين ولا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة خطبة صلاة العيد عن 10 دقائق فقط.