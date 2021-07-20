رئيس مدينة زفتى: العمل فى منظومة القمامة مستمر على مدار أيام العيد

أكد المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، بمحافظة الغربية، أن العمل في منظومة القمامة مستمر على مدار أيام العيد، وتم تفعيل نظام الورديات حتى يقوم العمال برفع المخلفات من الشوارع وعدم تركمها، مطالبًا المواطنين بالالتزام بمواعيد إلقاء القمامة المحددة من قبل المجلس في السابعة صباحًا والخامسة عصرًا حتى يتمكن المال من رفعها دون ترأي آثار لها.

وأضاف أنه تم رفع نحو 281 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية، موضحًا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وقال أحمد المغاوري سليمان، رئيس حي ثان المحلة الكبرى، إنه تم رفع نحو 145 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة ومسح للشوارع، في حملة نظافة موسعة بمعدات الحي، وذلك خلال 24 ساعة، موضحًا أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بشوارع الحي، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

كما قال اللواء أشرف بدران، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية خلال 24 ساعة، مشيرًا إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة في الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأكد طارق رحمى، محافظ الغربية، ضرورة التصدي لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أي تراكمات قمامة أولًا بأول على مدى الساعة، مشيرًا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون في الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة في الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفي الأوقات المحددة.