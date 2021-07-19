الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاعات السورية تحبط هجومًا إسرائيليًا على حلب

سوريا
سوريا

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء الاثنين، لهجوم جوي إسرائيلي في أجواء مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي.

وقال مصدر عسكري سوري إنه نحو 23:37 من مساء الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي باتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض النقاط في منطقة السفيرة، وتصدت وسائط الدفاع الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان وذلك وفق وكالة الأنباء السورية سانا.

روسيا تحذر من هجمات محتملة 

وحذر مركز المصالحة الروسي السبت الماضي من خطط الإرهابيين في سوريا لشن "هجوم كيميائي" في منطقة وقف التصعيد بإدلب في الـ17 من يوليو، موعد تنصيب الرئيس بشار الأسد الفائز في الانتخابات مؤخرا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا العميد البحري فاديم كوليت  - إنه "حسب المعلومات المتوفرة، فإن الإرهابيين يخططون لشن هجوم كيماوي على خط التماس في مناطق سراقب وخان شيخون بمشاركة منظمة (الخوذ البيضاء) الإنسانية الزائفة وموارد إعلامية محلية لتصوير هذه الاستفزازات واتهام القوات الحكومة السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

أضاف: "الموعد المحتمل للاستفزاز هو الـ17 من يوليو، موعد أداء الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد".
 

أشار إلى أنه "وحسب المعلومات التي تلقاها المركز، فإن الخلايا الإرهابية النائمة في بلدات ديل وطفس ونافا وجاسم والصنمين بمحافظة درعا تقوم بتجنيد مقاتلين جدد وتدريبهم على تنفيذ الأعمال التخريبية".

وتابع "في ما يتعلق بـ الاستفزازات المحتملة، اتخذت الحكومة السورية جملة من الإجراءات لضمان الأمن في المناطق الجنوبية من سوريا، حيث أقامت المخابرات نقاط تفتيش إضافية لمنع حدوث ذلك".

سوريا حلب الإحتلال الإسرائيلي عدوان إسرائيلي دمشق

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وائل لطفي

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