الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور رواية «أحلام صهيل الخيول» للكاتبة شيرين فكري

رواية “أحلام صهيل
رواية “أحلام صهيل الخيول” للكاتبة شيرين فكري

صدر حديثا عن دار عابر للنشر والتوزيع رواية “أحلام صهيل الخيول” للكاتبة شيرين فكري.

تتحدث الرواية عن الحلم غير المحقق، واسمها ما هو إلا اسم مجازي لصوت حبيبة البطل”حورية”، حيث كانت إحدي أبطال الفروسية، وكان لها حلم تتمني بأن يتحقق، ولم يسعفها القدر لتراه علي أرض الواقع، فظل البطل”مالك عزيز”، يعيش هائما ً تائهاً وصوتها يرافقه أينما ذهب، ليصبح في حالة من الصراع النفسي، حتي تحقق الحلم رغم كثير من العقبات والمؤامرات التي مرت دون تحقيقه.

تقول شيرين من خلال هذه الرواية: "حاول أن تطارد أحلامك قبل أن يضيع عمرك هباءً وتلاحقك الحسرة".. إنها قصة حب خلقت من عشق الخيول، ولدت في لحظة، لم يتوقع أحد أن ينبتَ الحب يومًا ما ويزهر.. فهي إهداء إلى كل من كان بداخله حلم، حارب من أجله، قاوم لسنين حتى صار حقيقة، فمع الأحلام لا شئ مستحيل، معها يتولد كل شئ.. فكن صبوراً ومتفائلاً، وأركض وراء هدفك مهما كانت الظروف المحيطة بك.. فأنت لست مهزومًا مادمتُ تقاوم.. فمادمت تقاوم فأنت تحيا.. ومادمت تحيا فلا تستسلم لخوفك الداخلي لأن الأمل موجود.. فالأمل يبقى أملًا مهما كان ضعيفًا، فمن رحم المحن تولد المنح".
 

يشار إلى أن شيرين فكري عثمان، كاتبة وروائية مصرية، وتعمل كمعدة برامج بإذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وتعدت رواية ”أحلام صهيل الخيول”، ثاني عمل لها بعد مجموعتها القصصية الأولي “لحظة سكون ” الصادرة عن نفس الدار، في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، كما صدر لها قصة “لغة الخيول” ضمن مجموعة قصصية تحت عنوان ” خيالات الظل ” الفائزة في مسابقة دار المعرفة للنشر والتوزيع في يونيو لعام 2018، على مستوي الوطن العربي ونشرت في معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2019.

أحلام صهيل الخيول شيرين فكري دار عابر للنشر والتوزيع لغة الخيول لحظة سكون

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