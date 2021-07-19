الثلاثاء 20 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

صدور رواية السيدة «ه‍» لـ نهى داود عن دار تويا للنشر

رواية السيدةه‍ للكاتبة
رواية السيدة"ه‍" للكاتبة نهي داود

صدر حديثًا عن دار تويا للنشر والتوزيع رواية السيدة "ه‍" للكاتبة نهى داود.

ومن أجواء الرواية: "وقفت هاجر بقلب متعب، وقدمين مرتعشتين، وقد تجمدت على جبهتها حبات العرق البارد. وقفت تنتظر...حدجها وكيل النيابة بنظرة ذات مغزى، ثم التفت إلى أمينة السر بجانبه قائلا: اكتبي عندك، أمرت النيابة بحبس المتهمة هاجر حسن عفيفي أربعة أيام على ذمة القضية"..نظرة واحدة قد تجلب الكثير من الندم، ولكن هل يمكن لتلك النظرة أن تؤدي إلى القتل؟ ، وهل هي جريمة هاجر حقا؟ أم أن زورقها الوردي هو المتهم الوحيد؟".
 

يشار إلى أن نهى داود كاتبة مصرية، تخرجت في كلية الهندسة بجامعة القاهرة، ولدت فى لندن فى ديسمبر ١٩٧٠،  كانت تعمل مهندسة سابقًا في مجالالإتصالات والإلكترونيات قبل أن تقرر أن تسير فى طريق الكتابة والأدب، تحاول دائمًا الموازنة بين كونها أم ولديها ثلاثة أبناءوبين كونها كاتبة تريد إصدار العديد من الأعمال الأدبية .  كما عملت في مجالها لعدة سنوات قبل أن يغمرها تيار الشغف، وتجد نفسها عاكفة على كتابة أولى رواياتها البوليسية.
 

حصلت على دبلومة الكتابة الإبداعية من جامعة ويزليان الأمريكية، ثم أتبعتها بعدة ورش عمل مع كتاب مصريين وأجانب، لتخرج لنا إبداعا روائيا يمتزج فيه الجانب الاجتماعي الذي يمس شغاف القلب، مع البوليسي الذي يلهب حماس العقل، وتصبح أول كاتبة متخصصة في هذا اللون في مصر والوطن العربي.

وعن كتابتها الرواية البوليسية تقول نهي داود : منذ صغري وأنا مغرمة بقراءة الروايات البوليسية، ولذلك وجدت نفسي بلا تخطيط عاكفة على كتابة إحداها، أظن أن قلمي هو الذي اختار، وبالطبع أحببت أنه لون متميز ومختلف ولذلك أنا متمسكة به، خاصة أنه يحتوي بداخله على خطط درامية مختلفة منها الاجتماعي ومنها الرومانسي، وغيرها، اللون البوليسي ليس حكرًا على الرجال بالعكس، فملكة روايات الجريمة هي العظيمة أجاثا كريستي التي قدرت عدد رواياتها المباعة بأكثر من 2 بليون نسخة".

نشر لنهى داود خمس روايات حتى الآن وهم “جريمة فى الفندق”، “رضا” “جريمة فى ليلة ممطرة”، و“مشهد سيما”، وأخيرًا“جريمة السيدة ه”

رواية السيدة ه‍ نهى داود دار تويا للنشر كلية الهندسة بجامعة القاهرة رواياتها البوليسية

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