الحب هو الثروة الحقيقية!!

ولد ستيف بول جوبز مبتكر ومالك شركة آبل في سان فرانسيسكو في 24 فبراير 1955 لأبوين غير متزوجين كانا حينها طالبين في الجامعة.

وعرضه والداه، عبد الفتاح الجندلي السوري الأصل وجوان شيبل، للتبني، فتبناه زوجان من كاليفورنيا هما بول وكلارا جوبز.

هناك كلمات أخيرة منسوبة لستيف جوبز قالها في نهاية حياته تلخص لنا سر السعادة والثروة الحقيقية

قال جوبز:

لقد وصلتُ لِقِمَّةِ النجاح في الأعمال التجارية.

في عيون الآخرين حياتي كانت رمزاً للنجاح.

ومع ذلك، وبصرف النظر عن العمل، كان لدي القليل من السعادة

وأخيرا، في النهاية ..ثروتي هي مجرد حقيقة أنا معتاد عليها.

في هذا الوقت، و أنا ممدد على سريري في المستشفى أتذكر حياتي الطويلة، أدرك أن جميع الجوائز والثروات التي كنت فخوراً جداً بها أصبحت ضئيلة و غير ذات معنىً أو قيمة مع إقتراب الموت الوشيك.

في هذا الظلام، وعندما أنظر إلى الأضواء الخضراء لمعدات التنفس الاصطناعي و أنصت حتى الثمالة لأصواتها الميكانيكية، أشعر بِنَفَسِ الموت يقترب مني.

الآن فقط أفهم بعد أن أمضيت حياةً محاولاً جمع ما يكفي من المال لبقية حياتي،

أنى اضعت كل الوقت فى تحقيق أهداف تتعلق بالثروة فقط.

وكان علي أن أخصص وقتا اكثر لتحقيق أهدافا أكثر أهمية:

كالحب، والعطاء والتضحيه من أجل الآخرين

عدم التوقف عن ملاحقة المال

يمكن أن يجعل منك مجرد شخص عادي دخل إلى العالم وعاش لنفسه ومات

نحن كائنات يمكن أن تشعر بالحب. فالحب كامن في قلب كل واحد منا،

و مصيرنا يجب أن لا يكون فقط الجري وراء الأوهام

التي تبنيها الشهرة أو المال الذي أفنيت من أجلهما حياتي،

فهل يمكنني أن آخذهما معي الآن؟

لا يمكنني أن آخذ معي إلا الذكريات التي تَعَزَّزَتْ بالحب.

هذه هي الثروة الحقيقية التي سوف تتبعك. وسوف ترافقك، و ستعطيك القوة و الضوء للمضي قدما و إلى الأمام.

الحب يمكن أن يسافر آلاف الأميال و هكذا تصبح الحياة لا حدود لها. إنتقل إلى حيث تريد أن تذهب. إِسْعَ للوصول للأهداف التي تريد تحقيقها. كل شيء كامن في قلبك ويديك.

ما هو أغلى سرير في العالم؟ إنه سرير المستشفى.

إذا كان لديك المال، يمكنك استئجار شخص لقيادة سيارتك،

ولكن لا يمكنك استئجار شخص لِحَمْلِ مرضك وآلامك بدلاً عنك.

يمكن العثور على الأشياء المادية المفقودة مَهْمَا غَلَى ثمنها.

ولكن هناك شيء واحد لا يمكنك أن تجده أبدا عندما ستفقده:

إنه الحياة.

مهما كانت المرحلة التي نعيشها من مراحل حياتنا، سَنَضْطَرُّ في النهاية لمواجهة اليوم الذي سيسدل فيه الستار.

اجمع كنزك من حب عائلتك، من حب زوجتكَ أو زوجكِ، من حب أصدقائك.

أعتن بنفسك جيداً و اهتم بأقربائك.

وكل المعوزين والمحتاجين والفقراء

فهذا هو مفتاح الحياة وسر السعادة!!