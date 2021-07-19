الإثنين 19 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد فتح وغلق الكافيهات والمطاعم فى عيد الأضحى

الكافيهات
الكافيهات

قال خالد قاسم مساعد وزير التنمية، والمتحدث باسم الوزارة، إنه تم تفعيل غرفة عمليات الإدارة والأزمات وربطها بغرفة التنمية المحلية والغرفة المركزية لرئاسة مجلس الوزراء، لتصوير الواقع.

وأضاف مساعد وزير التنمية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه تم رفع درجة الاستعدادات بجميع القطاعات الخدمية والمرافق، وتم التوجيه بالتواجد الميداني للمسئولين، ومديريات الخدمات، مع مراعاة تواجد أطقم ومجموعات عمل فنية على مستوى عالٍ على مدار اليوم طوال أيام العيد بالمرافق الخدمية وعلى رأسها مرافق الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والمستشفيات.

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