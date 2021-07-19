الإثنين 19 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

شريف العقاد: صناعة التأمين أصبحت جاذبة للاستثمار الأجنبى

الصناعة
الصناعة

قال الخبير التأميني شريف العقاد إن الحكومة تستهدف دعم صناعة التأمين من خلال تعديل القانون في إطار العمل على زيادة الناتج القومي للدولة منها.

وأكد العقاد في تصريح لـ"الدستور" أن صناعة التأمين أصبحت حاليًا جاذبة للاستثمار الأجنبي، لافتًا إلى أن هناك شركات عربية جديدة ضخت استثماراتها في مصر في ذلك القطاع. 

وأوضح أن الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال العام والشركة القابضة للتأمين تنفذ خطة طموحة لتطوير شركاتها التابعة لها.

وكانت الجمعية العامة العادية لشركة مصر القابضة للتأمين، اعتمدت الموازنة التقديرية للعام المالي 2021-2022، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. 

واستعرض باسل الحيني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين، تقرير مجلس الإدارة عن مشروع الموازنة التقديرية للشركة للعام المالي 2021-2022، والذي تضمن أهم المؤشرات المالية المستهدفة.

وبلغ إجمالي الموارد الجارية المستهدفة للشركات التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021-2022 مبلغ 20.5 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.3% مقارنة بعام 2019-2020.

 ويبلغ إجمالي حقوق المساهمين المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2021-2022 مبلغ 30.9 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 30.4% مقارنة  بعام 2019-2020، وإجمالي حقوق حملة الوثائق المقدرة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين بعام الموازنة 2021/2022 مبلغ 42.6 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 14.6 % مقارنة بعام 2020/2019. أما الاستثمارات المقدرة لشركة مصر القابضة للتأمين وشركاتها التابعة بعام الموازنة 2022/2021 تبلغ 71.1 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 17.0%.

فيما يبلغ إجمالي الأقساط التأمينية المستهدفة لشركات التأمين التابعة لمصر القابضة للتأمين عام 2022/2021 مبلغ 17.3 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 20.6%.

وزارة الاستثمار عمل جمعية تطوير خطة تأمين معدل مشروع هدف موازنة

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