الإثنين 19 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. «الكاثوليكية» بمصر تطلق قافلة «قيمتك في قيامتك»

الكنيسة الكاثوليكية
الكنيسة الكاثوليكية

انطلقت اليوم قافلة شباب الإيبارشية البطريركية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر في خدمة كل الإيبارشية البطريركية بأنشطاتها المختلفة وذلك تحت شعار “قيمتك في قيامتك”.

تعتبر القافلة مبادرة حب، تسعى لخدمة الكنيسة بسواعد شبابها، تبدأ القافلة يومها الأول بعنوان "عليك القيمة" وهو يوم تكويني خاص لشباب القافلة، لإعدادهم وتكوينهم للانطلاق في الخدمة. 
ضم اليوم العديد من اللقاءات التكوينية، منها ما يساعد الشباب على فهم هويتهم كمرسلين حقيقين من أجل كلمة الله، ومنها ما يساعد الشباب على توضيح معنى القيمة الحقيقية، التي يجب على كل إنسان اكتشافها بداخله.

تم ذلك بحضور خدمة الشباب المتمثلة في الأب فرنسيس وحيد، مسؤول الخدمة بالإيبارشية البطريركية، والأخت صباح، والأخت إيمان، ومنشطي الأيام، الشمامسة الإكليريكيين، الشماس ميشيل، والشماس مايكل.

في سياق متصل، احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكاثولكية ، بعيد الرسل وهما القديسين بطرس وبولس الرسول.

ويسبقه صوم الرسل وهو من أقدم الأصوام في الكنيسة عبر الأجيال، حيث يستند إلى الآية التى تقول: "ولكن حينما يرفع عنهم العريس فحينئذ يصومون"، كما يعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعدادًا للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يومًا على مثال موسى النبي قبل أن يتسلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضًا لصوم السيد المسيح أربعين يومًا قبل أن يبدأ فى خدمته.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 48 يومًا، وينتهي صوم الرسل دائمًا بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس الرسول في 12 يوليو من كل عام.

الكاثوليكية قافلة الشباب الكنيسة قيمتك قيامتك

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وائل لطفي

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