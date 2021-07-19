الثلاثاء 20 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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اقتصاد

كريم عادل: الحكومة وضعت خطة لتطوير صناعة الأدوية بـ 1.7 مليار جنيه

كريم عادل
كريم عادل

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية: إن الدولة تعمل على تطوير صناعة الأدوية الحكومية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والخارجية. 

وأضاف في تصريح لـ"الدستور" أن الحكومة عبر وزارة قطاع الأعمال والشركة القابضة للأدوية وضعت خطة لتطوير صناعة الأدوية بتكلفة بلغت حوالي 1.7 مليار جنيه.

وأوضح عادل أن صناعة الأدوية من الصناعات الاستراتيجية الهامة التى تحظي باهتمام ودعم من الدولة، حيث افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا مدينة الدواء. 

وكانت وزارة الأعمال نشرت اليوم بيانا تنفي فيه بيع أو غلق مصنع سيد للأدوية في أسيوط، حيث ذكرت أنه بالإشارة إلى ما نشر بإحدى الصحف بشأن بيع وإغلاق مصنع شركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) بأسيوط، التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.. تؤكد الشركة القابضة أن هذه الأنباء غير صحيحة وأنه ليس هناك أية نية لبيع المصنع أو غلقه.

وأوضحت أنه في ضوء الحرص على استغلال الأصول العقارية غير المستغلة والمستغنى عنها، جرى تقييم مساحة 16100 متر أرض فضاء غير مستغلة في نطاق مصنع أسيوط، بهدف دراسة استغلالها مستقبلا استثماريا، لرفع كفاءة التصنيع الجيد وإضافة خطوط إنتاج جديدة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الشركة والعاملين بها.

يشار إلى أن إنتاج مصنع أسيوط يمثل نحو 20% من إنتاج شركة "سيد" من المستحضرات الصيدلية المهمة في سوق الدواء المصري، كما أن معظم الإنتاج لخدمة مناقصات وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد ومنها مستحضرات تستخدم في بروتوكول علاج فيروس كورونا مثل الباراسيتامول، بالإضافة إلى إنتاج البودرات لعلاج الجفاف عند الأطفال.

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